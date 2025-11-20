Newsy Gry Tarantino usunął ją z "Kill Billa", teraz trafi do "Fortnite"
5 grudnia w Stanach swoją premierę będzie miał "Kill Bill: The Whole Bloody Affair". Quentin Tarantino postanowił promować film za pomocą gry "Fortnite".

Nienagrana scena z "Kill Billa" ożyje w "Fortnite"



"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" to próba powrotu do korzeniu i pokazanie "Kill Billa" jako jeden film, a nie dylogia. 

Tymczasem 30 listopada w grze "Fortnite" premierę będzie mieć "Yuki's Revenge". Punktem wyjścia jest scena napisana przez Quentina Tarantino na potrzeby filmu "Kill Bill". Yuki to siostra Gogo Yubari, która chce zemścić się na Beatrix.



Tarantino ostatecznie zrezygnował z nakręcenia tej historii, ponieważ uznał, że film i tak jest już za długi. Nigdy jednak do końca nie przestał żałować tej decyzji i często wspominał o niej w wywiadach. Teraz wreszcie Yuki "ożyje", choć nie w kinie.

"Kill Bill" powstał jako jeden, 4-godzinny film. W tej formie został zaprezentowany na festiwalu w Cannes. The Weinstein Co. uznało jednak, że dla "normalnego" widza jest za długi i poprosiło Tarantino o podzielenie go na dwie części. 

Dzięki "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" widzowie będą mogli doświadczyć oryginalnej wizji Tarantino.

Zwiastun filmu "Kill Bill: The Whole Bloody Affair"



