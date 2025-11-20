Newsy Filmy Nowa gwiazda w obsadzie "Lalki"
W przygotowywanej właśnie adaptacji "Lalki" nie brakuje gwiazd, ale producenci nie spoczywają na laurach. Właśnie potwierdzono udział kolejnej osoby.  

Dawid Ogrodnik w "Lalce". Kogo zagra?


W "Lalce" Dawid Ogrodnik wcieli się w czarującego i ambitnego Mraczewskiego – subiekta, któremu urok osobisty i zuchwałość zapewniały powodzenie u dam, ale też wpędziły w spore tarapaty. W książkowym oryginale Wokulski zwalnia go, ale po interwencji Izabeli Łęckiej i hrabiny Karolowej przenosi go na posadę do Moskwy. Ta rola to gwarancja ciętego języka, dynamicznej i zawadiackiej postaci – czytamy w oświadczeniu producenta.

Fot. Gigant Films / Paweł Drabik

Jako subiekt Mraczewski w sklepie pana Wokulskiego nauczyłem się, że jakość ma znaczenie. Jakość, która zostanie zapamiętana w polskiej kinematografii na wiele dekad – skomentował aktor. 

Powieść Bolesława Prusa przeniesie na ekran Maciej Kawalski, który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem. W rolach Izabeli Łęckiej i Wokulskiego zobaczymy Kamilę Urzędowską i Marcina Dorocińskiego. Towarzyszyć im będą m.in. Marek Kondrat (jako Rzecki), Andrzej Seweryn (jako Łęcki), Agata Kulesza (jako pani Meliton) i Krystyna Janda (jako hrabina Karolowa).

Ostatnie role Dawida Ogrodnika


W ostatnich latach Dawid Ogrodnik dodał do swojej filmografii takie filmy jak "Magnezja", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", "Wszystkie nasze strachy", "Broad Peak", "Johnny" czy "Piep*zyć Mickiewicza" i "Piep*zyć Mickiewicza 2". Mogliśmy go też oglądać w serialach "Układ", "Rojst" i "Czarne stokrotki". Aktualnie jego filmografię zamyka zamyka wyreżyserowany przez Joannę Zastróżną dramat "Las", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Gdyni. 

Dawid Ogrodnik o "Głowie Kasandry"


Wśród zbliżających się projektów z udziałem Ogrodnika znajdziemy m.in. film sci-fi "Głowa Kasandry", czyli przygotowywaną przez Daniela Markowicza adaptację powieści Marka Baranieckiego. Przypominamy wywiad, w którym aktor i reżyser opowiadają o produkcji:


