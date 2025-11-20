Nowa gwiazda w obsadzie "Lalki"

W przygotowywanej właśnie adaptacji "Lalki" nie brakuje gwiazd, ale producenci nie spoczywają na laurach. Właśnie potwierdzono udział kolejnej osoby.
Dawid Ogrodnik w "Lalce". Kogo zagra?
W "Lalce
" Dawid Ogrodnik
wcieli się w czarującego i ambitnego Mraczewskiego – subiekta, któremu urok osobisty i zuchwałość zapewniały powodzenie u dam, ale też wpędziły w spore tarapaty. W książkowym oryginale Wokulski zwalnia go, ale po interwencji Izabeli Łęckiej i hrabiny Karolowej przenosi go na posadę do Moskwy. Ta rola to gwarancja ciętego języka, dynamicznej i zawadiackiej postaci
– czytamy w oświadczeniu producenta.
Fot. Gigant Films / Paweł DrabikJako subiekt Mraczewski w sklepie pana Wokulskiego nauczyłem się, że jakość ma znaczenie. Jakość, która zostanie zapamiętana w polskiej kinematografii na wiele dekad
– skomentował aktor.
Powieść Bolesława Prusa
przeniesie na ekran Maciej Kawalski
, który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem
. W rolach Izabeli Łęckiej i Wokulskiego zobaczymy Kamilę Urzędowską
i Marcina Dorocińskiego
. Towarzyszyć im będą m.in. Marek Kondrat
(jako Rzecki), Andrzej Seweryn
(jako Łęcki), Agata Kulesza
(jako pani Meliton) i Krystyna Janda
(jako hrabina Karolowa).
Ostatnie role Dawida Ogrodnika
W ostatnich latach Dawid Ogrodnik
dodał do swojej filmografii takie filmy jak "Magnezja
", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje
", "Wszystkie nasze strachy
", "Broad Peak
", "Johnny
" czy "Piep*zyć Mickiewicza
" i "Piep*zyć Mickiewicza 2
". Mogliśmy go też oglądać w serialach "Układ
", "Rojst
" i "Czarne stokrotki
". Aktualnie jego filmografię zamyka zamyka wyreżyserowany przez Joannę Zastróżną
dramat "Las
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Gdyni.
Dawid Ogrodnik o "Głowie Kasandry"
Wśród zbliżających się projektów z udziałem Ogrodnika
znajdziemy m.in. film sci-fi "Głowa Kasandry
", czyli przygotowywaną przez Daniela Markowicza
adaptację powieści Marka Baranieckiego
. Przypominamy wywiad, w którym aktor i reżyser opowiadają o produkcji: