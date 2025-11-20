Te "Igrzyska śmierci" będą inne! Zobacz pierwszy zwiastun

Już za rok do kin na całym świecie trafi widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". A dziś swoją premierę ma pierwszy teaser i plakat. Zobacz, co tym razem przygotowali twórcy serii.
Poznaj prequel "Igrzysk śmierci" "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
to prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins
oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego
(grał go Woody Harrelson
), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss
i Peety
. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch
walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach.
Jak pamiętamy, w podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden... W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy
z Dwunastego Dystryktu.
W głównej roli wystąpił Joseph Zada
.
Zobacz teaser filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"