Te "Igrzyska śmierci" będą inne! Zobacz pierwszy zwiastun

Te &quot;Igrzyska śmierci&quot; będą inne! Zobacz pierwszy zwiastun
Już za rok do kin na całym świecie trafi widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". A dziś swoją premierę ma pierwszy teaser i plakat. Zobacz, co tym razem przygotowali twórcy serii.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego (grał go Woody Harrelson), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss i Peety. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach. 


Jak pamiętamy, w podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden... W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu. 

W głównej roli wystąpił Joseph Zada.

