"To nie ze mną" – łamiący stereotypy serial już dziś w Stopklatce

Ada Szczepaniak w serialu "To nie ze mną"

O czym opowie serial "To nie ze mną"?

Co wyróżnia "To nie ze mną" spośród innych seriali obyczajowych?

Adrian Zaremba, Agata Dudacy, Olaf Staszkiewicz, Ada Szczepaniak w serialu "To nie ze mną"

"To nie ze mną" – gdzie oglądać?

Zwiastun: "To nie ze mną"

Już dziś na kanale Stopklatka debiutuje serial, który przyprawi widzów o śmiech i łzy wzruszenia. " To nie ze mną " – będące pierwszą fabularną produkcją Stopklatki – jest ciepłą opowieścią o spotkaniu dwóch ulepionych z całkowicie innej gliny osób. Czy mimo tak jaskrawych przeciwieństw bohaterowie wykorzystają swoją szansę na miłość? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Jedyne, czego można się tutaj spodziewać, to tego, że będą leciały iskry. A w głównych rolach zobaczymy Adę Szczepaniak 16 października widzowie Stopklatki będą mogli zobaczyć pierwsze dwa odcinki serialu. Kolejne, z serii 12 odcinków będą debiutowały w każdą niedzielę o 17:00. Serial będzie również dostępny w serwisie FilmBox+.Bohaterami serialu są Tosia i Michał. Dwie przeciwstawne osobowości, które nie szukają miłości. Los chce jednak, by ich ścieżki skrzyżowały się w małym, urokliwym miasteczku o nazwie Złoty Stoczek, gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Tosia mieszka tu od dziecka i pracuje w warsztacie samochodowym swojego ojca. Michał – młody, atrakcyjny lekarz – sprowadza się tu skuszony atrakcyjną ofertą miejscowej przychodni. Ona zajęta jest pracą i opieką nad swoimi braćmi, on samotnie wychowuje dwie córki, które są całym jego światem.Jeśli wydaje Wam się, że już to widzieliście, możecie być pewni, że " To nie ze mną " przełamuje schematy romantycznych opowieści. A już na pewno robi to silna i walcząca ze stereotypami Tosia, która nie patrzy na konwenanse i zawsze kieruje się głosem serca. Podobnie jak Michał, który nie boi się prowadzić ze swoimi dziećmi czułych rozmów o emocjach.Grający Michała Adrian Zaremba przekonuje, że " To nie ze mną " to przede wszystkim serial "stworzony po to, by poprawić ludziom humor". Wciągające perypetie Tosi i Michała sprawiają natomiast, że oglądając " To nie ze mną ", łatwo zapomnieć o codzienności.Za powstanie serialu odpowiadają utalentowane kobiety – Katarzyna Priwieziencew , twórczyni m.in. " Helu " oraz " Narzeczonego na niby ", na stanowisku reżyserki oraz scenarzystki Aneta Głowska Pierwsze dwa odcinki serialu " To nie ze mną " trafią już dziś na antenę Stopklatki o 17:00. Dwa kolejne będą dostępne w każdą niedzielę. Serial można również oglądać w serwisie FilmBox+.