"The Division 3" jednak powstanie! Julian Gerighty u steru marki

Julian Gerighty has been appointed Executive Producer for the Tom Clancy’s The Division brand. Julian will oversee all games and products, including Tom Clancy’s The Division 3, led by Massive Entertainment who is actively building a team for the game.



Ogłoszenie przez Ubisoft kolejnej odsłony serii Tom Clancy's The Division, zatytułowanej " The Division 3 ", odbyło się wczoraj bardzo skromnie. Ubisoft potwierdził prace nad tą produkcją wczoraj za pośrednictwem X (Dawniej Twitter), przy okazji tytułując nowego producenta wykonawczego. Studiem odpowiedzialnym za produkcję będzie ponownie szwedzka firma Massive Entertainment, znana z pierwszych dwóch gier z serii oraz nadchodzącego hitu " Avatar: Frontiers of Pandora ".Julian Gerighty, dotychczasowy producent kreatywny gry " Star Wars Outlaws ", objął rolę producenta wykonawczego marki The Division. Gerighty dołączył do zespołu w 2014 roku i był kierownikiem kreatywnym drugiej odsłony gry. W zakresie jego nowych obowiązków będzie nie tylko praca nad " The Division 3 ", ale również nad innymi projektami z tego uniwersum, takimi jak mobilna gra " Tom Clancy's The Division Resurgence " czy survivalowo-strzelankowa "Tom Clancy's The Division Heartland".", komentuje Gerighty.Gerighty pozostanie przy projekcie " Star Wars Outlaws " do momentu jego premiery, która planowana jest na przyszły rok.