Przesuń się Hanie Solo, Kay strzeliła pierwsza

W " Star Wars Outlaws ", każda planeta, miasto, a nawet kosmiczne odległości, mają unikalny wygląd i charakter, co zapewnia różnorodność doświadczeń. Gracze będą przemierzać odległe zakątki zewnętrznych rubieży, od tętniących życiem miast do majestatycznych krajobrazów kosmicznych. Najbardziej charakterystyczną lokacją będzie księżyc Toshara, stworzony przez zespół Massive we współpracy z Lucasfilm Games, z sawanną i bursztynowymi kanionami. Jest to gniazdo szumowin i łotrzyków, gdzie Kay i Nyx nauczą się, że wszystko mierzy się wartością wpływów, reputacji lub kredytów. Gdy poczujecie zew przygody wystarczy wsiąść na swój ścigacz i wybrać się poza mury miasta, na dziekie pustkowia. Ścigacz w grze czerpie inspiracje z motocrossu, pozwalając nie tylko dotrzeć z punktu A do punktu B, ale także wykonywać sztuczki, takie jak skoki i driftowanie, a także dotrzeć do miejsc, do których gracz nie mógłby dotrzeć pieszo. Star Wars Outlaws " to gra akcji z otwartym światem dla jednego gracza, osadzona w latach pomiędzy " Imperium kontratakuje " a " Powrotem Jedi ". To czas w którym po niszczycielskiej bitwie o Hoth, bezlitosne Imperium Galaktyczne rządzi żelazną ręką. Ale w miarę jak Imperium i niepokoje społeczne trawią galaktykę, przestępczy półświatek rozkwita, a syndykaty przestępcze rosną w siłę, prowadząc swoje interesy z dala od wzroku opresyjnego Imperium. Daje to mnóstwo możliwości dla młodej, ambitnej łajdaczki poszukującej dochodowych zleceń.Jako pierwsza gra z otwartym światem osadzona w uniwersum " Star Wars ", " Star Wars Outlaws " oferuje swobodną eksplorację - od powierzchni planet do kosmicznych przestrzeni, pozwalając odkrywać wszystko, co nas zainteresuje. Kosmiczne otoczenie dostarcza różnorodnych możliwości rozgrywki - od poszukiwania skarbów po emocjonujące bitwy. Czyż może być lepszy sposób na odkrywanie galaktyki niż za sterami własnego statku kosmicznego? Główną bohaterkę, Kay, poznajemy jako początkującą pilotkę, która nigdy wcześniej nie miała okazji prowadzić statku. Dzięki jej wytrzymałości i zdolności do szybkiego uczenia się, szybko staje się doświadczoną pilotką. Dla Kay, jej statek to symbol wolności, umożliwiający jej ucieczkę i rozpoczęcie nowej podróży. Star Wars Outlaws " to nie tylko gra o przetrwaniu, ale również o możliwości wykorzystania sytuacji dla swoich korzyści. Przygoda Kay i Nyx jest pełna trudnych decyzji i zaskakujących wydarzeń, które ukazują ciemną stronę uniwersum Gwiezdnych Wojen. Czy uda im się wykonać największy napad, jakiego kiedykolwiek doświadczyły Zewnętrzne Rubieże? Tego dowiemy się w 2024 roku.