"Tomb Raider" na Blu-ray i DVD od 22 sierpnia

Lara Croft ( Alicia Vikander ) to niepokorna córka ekscentrycznego podróżnika – Lorda Richarda Crofta ( Dominic West ), który zniknął, gdy dziewczyna miała kilkanaście lat. Po latach, już jako dorosła kobieta, podąża własną ścieżką, odmawiając spełnienia woli ojca, który chciał dla niej spokojnego życia. Postanawia go odszukać i udaje się w ostatnie znane miejsce pobytu Lorda Crofta. Uzbrojona w bystry umysł, wiarę i wrodzoną upartość, wyrusza w niebezpieczną podróż do nieznanych krain i uczy się przekraczać własne ograniczenia.Wyreżyserowany przez Roara Uthauga to widowiskowa superprodukcja inspirowana grą video pod tym samym tytułem z 2013 roku. W roli tytułowej w filmie wystąpiła zdobywczyni Oscara Alicia Vikander ). Obok niej w obsadzie filmu znaleźli się nominowany dwukrotnie do Złotego Globu Dominic West ), nominowany do nagrody Emmy Walton Goggins ), Daniel Wu ), nominowana do Oscara Kristin Scott Thomas ) oraz nominowany do Złotego Globu Derek Jacobi ).Na ekrany światowych kin obraz wszedł w marcu 2018 roku. W ciągu pierwszego weekendu wyświetlania w USAwygenerował w notowaniach box office wynik na poziomie ponad 23,5 miliona dolarów. W sumie przychody z kinowej dystrybucji obrazu na całym świecie wyniosły ponad 273 miliony dolarów. W Polsce film zobaczyło w kinach blisko 200 000 widzów.LARA CROFT: EWOLUCJA IKONY - Prześledź rozwój rewolucyjnej sagi TOMB RAIDER od gier wideo aż po filmy kinowe i odkryj, jak Lara Croft stała się jedną z najpopularniejszych postaci kobiecych w historii;TRENING - Odwiedź siłownię z laureatką Oscara Alicią Vikander i zobacz, jak aktorka przygotowuje się do najbardziej wymagającej fizycznie roli w swojej karierze i przeistacza w ikoniczną bohaterkę Larę Croft;TOMB RAIDER: BEZ TAJEMNIC - Członkowie obsady i ekipy filmowej opowiadają o świetnej zabawie i wyzwaniach towarzyszących kręceniu nowej odsłony ekscytujących przygód Lary Croft;LARA W AKCJI - Reżyser Roar Uthaug oraz inni członkowie ekipy i obsady analizują najbardziej ekscytującą scenę akcji w filmie