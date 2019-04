Alicia Vikander powróci jako Lara Croft!

3 2 1



Kiedy Alicią Vikander okazał się klapą w amerykańskich kinach, pojawiły się głosy, że obraz nie doczeka się kontynuacji lub też inna aktorka wcieli się w Larę Croft. Jak się teraz okazuje, pogłoski te były fałszywe.Warner Bros. i MGM są w trakcie przygotowań do realizacji Alicia Vikander będzie jego gwiazdą. Studia właśnie zatrudniły scenarzystkę. To Amy Jump , która do tej pory współpracowała z Benem Wheatleyem (m.in. przy). Na razie o udziale reżysera nic się jednak nie mówi.Kosztujący 94 mln dolaróww Stanach Zjednoczonych zarobił zaledwie 58,3 mln dolarów. Znacznie lepiej poradził sobie na świecie i jego globalne wpływy wyniosły 274,7 mln dolarów. Dla porównania pierwszy Angeliną Jolie zgarnął w 2001 roku też 274,7 mln dolarów w skali całego globu, a drugi już tylko 156,5 mln dolarów.Szczegóły fabułyoraz tego, kiedy widowiska możemy spodziewać się w kinach, nie są na razie znane.