Alicia Vikander nie będzie już Larą Croft. Trwają prace nad rebootem "Tomb Raider"

Gotowi na kolejny hollywoodzki reboot? Po 9 latach producent Graham King zakończył współpracę ze studiem MGM i poszukuje aktualnie nowego domu dla marki "Tomb Raider". Wśród wytwórni i serwisów streamingowych nie brakuje ponoć chętnych, by ugościć Larę Croft . Niestety, w związku z tym, że MGM nie ma już praw do serii, zapowiadany od 2019 roku sequel filmu " Tomb Raider " z Alicią Vikander został oficjalnie skasowany. Możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie poznamy nową odtwórczynię roli dzielnej archeolożki. Tomb Raider " to ekranizacja istniejącego od 1996 roku kasowego cyklu gier wideo, który do dziś sprzedał się w blisko 90-milionowym nakładzie. Główną bohaterką serii jest brytyjska arystokratka i poszukiwaczka przygód Lara Croft . Pomimo szlachetnego urodzenia Lara na ogół nie interesuje się społeczeństwem wyższych klas, uznając je za duszące i nudne. Bardziej zafascynowana jest zagłębianiem się w sekrety przeszłości. Ekspedycje Lary skupiają się na poszukiwaniach najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych artefaktów na świecie.Pierwszą odtwórczynią roli Lary Croft na wielkim ekranie była Angelina Jolie. Dwa filmy z jej udziałem - " Tomb Raider " (2001) i " Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia " (2003) - zarobiły na całym świecie 432 miliony dolarów. W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii, w którym główną rolę zagrała zdobywczyni Oscara, szwedzka aktorka Alicia Vikander . Widowisko zarobiło na całym świecie 274 miliony dolarów przy 94-milionowym budżecie.W naszej recenzji filmu pisaliśmy: