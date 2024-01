"Top Boy" bijący rekordy na Netfliksie dostanie spin-off? O kim?

"Top Boy" – szanse na spin-off serialu

Jasmine Jobson w roli Jaq

"Top Boy" – najpopularniejszy brytyjski serial na Netfliksie i co ma z tym wspólnego Drake

"Top Boy" – zwiastun

Ronan Bennett powiedział podczas jednego z wywiadów wprost:I dodał, że Netflix będzieZauważył też przytomnie, że wiele z takich planów nie zostaje zrealizowanych:Bennett zdradził też, że jego zespół rozważał zrobienie prequela, a także wersji scenicznej serialu– powiedział. –Serialzadebiutował na kanale Channel 4, ale został zdjęty po dwóch sezonach. Wtedy z pomocą przyszedł Drake w roli producenta i uratował serial. "Top Boy" trafił na Netflix i tam cieszy się olbrzymią popularnością wśród brytyjskiej publiczności.Fabuła opowiada o bohaterze o imieniu Dushane ( Ashley Walters ), który powraca do Londynu, by stanąć do walki o przejęcie kontroli nad przynoszącym ogromne zyski handlem narkotykami. We wspinaczce na szczyt ma mu pomóc Sully ( Kane Robinson ), jego bliski przyjaciel i partner, a także rywal, który także wraca na londyńskie ulice po odsiadce w więzieniu. Na drodze do opanowania miejscowego półświatka dilerom staje jednak Jamie ( Micheal Ward ), młody, ambitny i okrutny przestępca, który nie zamierza ustępować miejsca Dushane'owi i Sully'emu. Jaq pojawia się w sezonach 3, 4 i 5 i odgrywa w nich kluczową rolę.