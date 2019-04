"Topielisko" przyciągnęło tłumy do kin w Ameryce Łacińskiej

Getty Images © Roland Tarcillion



W kinach na świecie wciąż króluje różnorodność. Aby zająć pierwsze miejsce wystarczyło zarobić. Na tyle szacujemy weekendowe wpływy filmu. Ponieważ jednak obraz w wielu krajach debiutował już w środę, to łącznie na koncie jest 30 milionów dolarów.Horror skorzystał na tym, że jego fabuła inspirowana jest meksykańskim folklorem i świetnie sprzedał się w Ameryce Łacińskiej. Również w wielu krajach Azji i Europy zanotował solidne otwarcia. Najlepszym rynkiem jest oczywiście Meksyk, skąd pochodzi 5,3 mln dolarów. Dobre wyniki zanotował też w: Kolumbii (2,4 mln), Francji (2,1 mln), Hiszpanii (1,7 mln) i Indonezji (1,6 mln).Na miejscu drugim znalazł się. Weekendowe wpływy wyniosły. Dzięki temu łączne zarobki spoza USA przekroczyły 200 milionów (obecnie 201,5 mln). Jest to obecnie piąty najbardziej kasowy tytuł amerykański na rynkach międzynarodowych w tym roku.w miniony weekend trafił do kin w Japonii, gdzie jednak zarobił 2 miliony dolarów, co wystarczyło do zajęcia zaledwie czwartego miejsca. Po raz drugi numerem jeden był w Japonii film(7,9 mln dolarów w sobotę i niedzielę, 30,5 mln łącznie), czyli 23 część cyklu anime "Detective Conan".Widowisko inspirowane komiksami DC Comics pozostało za to numerem jeden z Brazylii (1,9 mln dolarów) i Australii (1,8 mln). Do najważniejszych rynków zaliczają się jeszcze: Chiny (1,7 mln dolarów i siódme miejsce) oraz Meksyk (1,7 mln i trzecie miejsce).Najniższy stopień podium zająłz wynikiem. Również produkcja Disneya w miniony weekend przekroczyła granicę 200 milionów wpływów z zagranicznych rynków (obecnie 206,6 mln).Na czwarte miejsce spadł film akcji(P Storm), który wciąż pozostaje poza zasięgiem konkurencji w Chinach. Weekendowe wpływy wyniosły. Łącznie na koncie produkcji jest 110,6 mln dolarów.Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jest, która pojawiła się na liście dzięki debiutowi w Chinach wynoszącemu 3,3 mln dolarów. Przełożyło się to na weekendowe wpływy w wysokości ok.. Jedynym liczącym się rynkiem (oprócz Chin) była Francja, gdzie film zarobił podczas trzeciego weekendu milion dolarów.