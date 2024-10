Jodie Foster gwiazdą francuskiego kryminału. Zdjęcia do "Vie privée" już trwają

Co wiemy o "Vie privée", nowym filmie Jodie Foster?

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

Daniel Auteuil na tegorocznym festiwalu w Cannes

Getty Images © Sylvain Lefevre

Mathieu Amalric podczas zeszłorocznego festiwalu w Biarritz

Ostatnie role Jodie Foster. Zobacz zwiastun serialu "Detektyw"

W " Vie privée Jodie Foster wciela się w Lilian Steiner, uznaną psychiatrkę, która podejrzewa, że jeden z jej pacjentów został zamordowany. Chcąc poznać prawdę o tajemniczej śmierci, rozpoczyna własne śledztwo. Nie wiadomo, kogo zagrają Daniel Auteuil Mathieu Amalric . Do obsady dołączyli też Virginie Efira Zdjęcia rozpoczęły się 30 września i mają potrwać do 22 listopada. Materiał postaje w Paryżu i Normandii. Reżyserka Rebecca Zlotowski napisała scenariusz wspólnie z Anne Berest Jodie Foster mogliśmy w ostatnich latach zobaczyć m.in. w thrillerze " Mauretańczyk " i dramacie biograficznym " Nyad ". Rola trenerki Bonnie Stoll przyniosła jej nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Aktualnie jej filmografię zamyka serial " Detektyw ". Za rolę w nim zdobyła nagrodę Emmy. Przypominamy zwiastun:Gdy nad Ennis na Alasce zapada długa zimowa noc, sześciu mężczyzn pracujących w badawczej stacji arktycznej znika bez śladu. Żeby rozwikłać tę sprawę, Liz Danvers i Evangeline Navarro będą musiały stawić czoła ciemności, jaką noszą w sobie, oraz wykopać demony ukryte pod wiecznym lodem.