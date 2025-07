Wielki polski hit na platformie Netflix. Zobacz przed premierą kontynuacji

"Vinci": żelazny klasyk polskiego heist movie

"Vinci": zwiastun

W " Vincim Juliusz Machulski powraca po ponad dwóch dekadach od swojego kultowego debiutu " Vabank " do gatunku– opowieści o sprytnych złodziejach, nieoczywistych sojuszach i genialnym planie napadu, który oczywiście nie idzie zgodnie z planem.Bohaterem " Vinci " jest Cuma, który po kilku latach odsiadywania kary za kradzież z włamaniem wychodzi z więzienia ze względu na zły stan zdrowia. Jego wyjście zaaranżował paser Gruby. Zleca on Cumie kradzież obrazu Leonarda da Vinci "Dama z łasiczką" z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Bohater - specjalista od kradzieży dzieł sztuki - kompletuje ekipę. Zaczyna od wizyty u byłego wspólnika Juliana. Mimo że przyjaciel porzucił złodziejski proceder, Cuma proponuje mu udział w kradzieży. Julian ma dylemat: z jednej strony dług wdzięczności wobec przyjaciela, który nie wydał go w śledztwie, z drugiej - obawa przed powrotem do dawnego życia. Próbuje więc pogodzić wodę z ogniem. Zgadza się wziąć udział w skoku, ale jednocześnie robi wszystko, by kradzież nie doszła do skutku. Zwraca się do starego fałszerza Hagena z prośbą o wykonanie kopii "Damy z łasiczką". Ten odmawia wymawiając się wiekiem, ale poleca mu Magdę - 28-letnią studentkę konserwacji zabytków na krakowskiej ASP.Główne role w filmie grają Robert Więckiewicz Kamilla Baar . Partnerują im m.in. Marcin Dorociński Dorota Kolak oraz Jan Machulski , który wciela się w fałszerza Hagena. To symboliczny hołd Juliusza Machulskiego dla ojca, który zagrał główną rolę w jego " Vabanku ". Vinci " został bardzo dobrze przyjęty przez krytykę i widzów - chwalono go za inteligentny scenariusz, humor, grę aktorską oraz świeże podejście do kina gatunkowego. Produkcja otrzymała m.in. nagrodę za scenariusz na festiwalu w Gdyni oraz dwie nominacje do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Po dwóch dekadach od premiery " Vinci " pozostaje jednym z najciekawszych polskich filmów sensacyjnych XXI wieku – eleganckim, dowcipnym i pełnym serca.