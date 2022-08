"Vortex" od września w polskich kinach. Zobaczcie zwiastun nowego filmu Gaspara Noégo

Zobacz zwiastun filmu "Vortex"



"Vortex": szczegóły filmu



16 września na ekranach polskich kin zadebiutuje " Vortex " - najnowsze dzieło skandalisty i eksperymentatora Gaspara Noégo . Wraz z firmą dystrybucyjną Stowarzyszenie Nowe Horyzonty prezentujemy dziś polski zwiastun filmu. Vortex " to przejmujący i cierpliwy zapis ostatnich dni życia starszego małżeństwa, w które wcielili się: legenda francuskiego kina Françoise Lebrun i kultowy reżyser kina grozy Dario Argento Noé (" Nieodwracalne ", " Wkraczając w pustkę " i " Climax ") tym razem stawia na twardy realizm, ale nie byłby sobą, gdyby nie eksperymentował formalnie. Od początku dzieli ekran na dwie części, osobno obserwując powoli tracącą kontakt z rzeczywistością, chorą na demencję żonę oraz schorowanego męża, który nie przyjmuje do wiadomości jej stanu. Zabiegi Gaspara Noé dają niezwykły efekt – samotność, zagubienie i niepogodzenie się ze starością zostały tu pokazane w sposób wręcz oszałamiający, co stawia " Vortex " na jednej półce z " Miłością Hanekego czy " Szeptami i krzykami