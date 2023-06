Co obejrzeć w telewizji? Wybieramy najlepsze filmy na drugą połowę czerwca

Najlepsze filmy w telewizji emitowane w drugiej połowie czerwca

15 Lot Flight 2012 18 min. Dramat Denzel Washington Don Cheadle William "Whip" Whitaker – kapitan linii lotniczych – zostaje okrzyknięty bohaterem, gdy szczęśliwie lądując uszkodzonym samolotem, ratuje życie dziewięćdziesięciu sześciu osobom spośród stu dwóch, jakie znajdowały się na pokładzie. Prowadzone po katastrofie śledztwo ujawnia jednak, że Whip siadł za stery maszyny będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna zaczyna mieć poważne kłopoty.



AXN: 16 czerwca - 21:00; CBS Europa: 25 czerwca – 21:00, 27 czerwca – 21:00

14 Gentleman z rewolwerem The Old Man & the Gun 2018 33 min. Komedia kryminalna Robert Redford Sissy Spacek To wydarzyło się mniej więcej naprawdę. Forrest Tucker wiódł bardzo uporządkowane życie. W równie bezczelny, co sympatyczny sposób rabował banki, a kiedy czasem powinęła mu się noga i trafiał za kratki, uciekał z więzienia tylko po to, by dokonywać kolejnych napadów. Dopiero gdy spotkał na swej drodze wyjątkową kobietę, znalazł powód, by się ustatkować i schować swój rewolwer gdzieś na dno szuflady. Jednak mając siedemdziesiątkę na karku trudno jest zrezygnować ze starych przyzwyczajeń. Kiedy nadarzy się okazja, by zrobić ostatni skok, Tucker będzie musiał odłożyć planowanie emerytury na później.



TVP Kultura: 25 czerwca – 20:00, 26 czerwca – 00:35

13 Gość The Guest 2014 39 min. Thriller Akcja Dan Stevens Maika Monroe David to gość prawie idealny. Czarujący, wyjątkowo uczynny i zabójczo przystojny. Kiedy bez zapowiedzi pojawia się przed domem pewnej amerykańskiej rodziny z pożegnalną wiadomością od ich tragicznie zmarłego syna, a – jak twierdzi – jego przyjaciela z armii, pani Peterson przyjmuje go z radością. Zauroczeni osobą Davida Petersonowie szybko zaczynają traktować go jak członka rodziny. Wkrótce jednak w małym miasteczku dochodzi do serii niewyjaśnionych zniknięć. Nagle okazuje się, że David nie jest do końca tym, za kogo się podaje.



HBO2: 19 czerwca – 21:50

10 O nieskończoności Om det oändliga 2019 18 min. Dramat Surrealistyczny Martin Serner Jessica Louthander Przemyślenia na temat ludzkiego życia w całym jego pięknie i okrucieństwie, wspaniałości i banalności. Wędrujemy jak we śnie prowadzeni przez narratorkę, która niczym Szeherezada snuje swoją opowieść. Epizodyczne wydarzenia nabierają równie dużego znaczenia, jak fakty z historii. Para szybuje ponad zniszczoną podczas wojny Kolonią. W drodze na przyjęcie urodzinowe ojciec zatrzymuje się, by w strugach deszczu zawiązać córce sznurowadła. Nastolatki tańczą przed kawiarnią. Żołnierze pokonanej armii maszerują do obozu jenieckiego. Film przypomina żałobną odę oraz kolaż scen, które ukazują kwintesencję kruchości ludzkiego istnienia.



CINEMAX 2: 14 czerwca – 23:00, 15 czerwca – 14:15, 24 czerwca – 00:10

9 Ostatni pojedynek The Last Duel 2021 32 min. Dramat historyczny Matt Damon Adam Driver



Canal+ Film: 20 czerwca – 22:30 Wytwórnia 20th Century Studios i reżyser-wizjoner Ridley Scott przedstawiają " Ostatni pojedynek " – trzymającą w napięciu opowieść o zdradzie i zemście, rozgrywającą się w brutalnej scenerii czternastowiecznej Francji. Ta oparta na autentycznych wydarzeniach historyczna epopeja obala przekonania na temat ostatniego pojedynku sądowego pomiędzy Jeanem de Carrouges i Jacquesem Le Gris – dwoma przyjaciółmi, którzy stali się zaciekłymi rywalami.Canal+ Film: 20 czerwca – 22:30

7 Vortex 2021 15 min. Dramat Dario Argento Françoise Lebrun



Ale kino+: 18 czerwca – 17:30 Vortex " to przejmujący i cierpliwy zapis ostatnich dni życia starszego małżeństwa, w które wcielili się: legenda francuskiego kina Françoise Lebrun i kultowy reżyser kina grozy Dario Argento Noé tym razem stawia na twardy realizm, ale nie byłby sobą, gdyby nie eksperymentował formalnie. Od początku dzieli ekran na dwie części, osobno obserwując powoli tracącą kontakt z rzeczywistością, chorą na demencję żonę oraz schorowanego męża, który nie przyjmuje do wiadomości jej stanu. Mężczyzna za wszelką cenę stara się skończyć książkę o ukochanych filmach i śnieniu w kinie.Ale kino+: 18 czerwca – 17:30

5 Człowiek z Rio L'homme de Rio 1964 50 min. Komedia Przygodowy Jean-Paul Belmondo Françoise Dorléac Nieznani sprawcy okradają paryskie muzeum i uprowadzają naukowca zajmującego się pradawnym ludem mieszkającym w amazońskiej dżungli, a także córkę jego dawnego współpracownika. To narzeczona Adriena – żołnierza, który rusza w pościg za przestępcami i ukochaną.



TVP Kultura: 23 czerwca – 20:00, 24 czerwca – 13:35

4 Gladiator 2000 35 min. Dramat historyczny Russell Crowe Joaquin Phoenix



FOX: 18 czerwca – 22:30, 24 czerwca – 21:15 Generał Maximus ( Russell Crowe ) zakończył kolejną udaną wyprawę wojenną. Zmuszony do ucieczki przez zazdrosnego o jego wpływy u Cesarza dziedzica tronu Commodusa, Maximus trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Powraca do Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci syna i żony. Wie, że jedyną siłą potężniejszą od samego Cesarza jest wola ludu, może dokonać swej zemsty, zostając największym bohaterem całego Imperium. " Gladiator " to epicka opowieść o odwadze i zemście osadzona w realiach Cesarstwa Rzymskiego roku 180 n.e.FOX: 18 czerwca – 22:30, 24 czerwca – 21:15

3 Muriel Muriel ou le temps d'un retour 1963 55 min. Dramat Psychologiczny Jean Dasté Claude Sainval Kameralny dramat o mieszkającej z pasierbem wdowie, która zaprasza do siebie swojego byłego kochanka. Jednak zazdrość, rządze i mroczne sekrety szybko prowadzą do tragedii.



Cinemax: 16 czerwca - 14:25

2 Zawieście czerwone latarnie Da hong deng long gao gao gua 1991 5 min. Dramat Li Gong Saifei He Północne Chiny, rok 1920. 19-letnia Song Lian po śmierci ojca porzuca szkołę i wychodzi za mąż za głowę klanu Chen, starego Chena Zuogian. Każda z żon Chena ma własny dom z dziedzińcem. Co wieczór przed drzwiami wybranki zostaje powieszona czerwona latarnia. Oznacza to, że właśnie z nią Chen spędzi noc...



FilmBox Arthouse: 14 czerwca - 18:45 i 23 czerwca - 14:45

