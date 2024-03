"W relacji ze światem". Poznaliśmy hasło i plakat 21. MDAG!

W relacji ze światem

Opowieść o muzyce techno i kulturze rave w Polsce

Twórcy plakatu 21. MDAG

Karnety i akredytacje na warszawską edycję MDAG już w sprzedaży

- tak brzmi hasło 21. edycji Millennium Docs Against Gravity . Z plakatu największego polskiego festiwalu filmowego spogląda na publiczność, bohaterka filmu. Autorem tegorocznej identyfikacji wizualnej festiwalu jest po raz kolejny, dyrektor kreatywny autorskiej pracowni ILLCAT.studio. Autorką plakatowego zdjęcia jest z kolei- fotografka, która zasiądzie w jury Konkursu na Najlepsze zdjęcia.- mówi, dyrektor artystyczny MDAG. Obecność na plakacie młodej artystki, DJ-ki, jest zwróceniem uwagi na nowe pokolenie wchodzące w artystyczną dorosłość.Maria jest bohaterką filmu "Rave", opowiadającego o muzyce techno i kulturze rave w Polsce, który znalazł się w Konkursie Polskim i będzie miał swoją światową premierę w czasie 21. MDAG. Oprócz niej przewodnikiem po tym świecie jest inny rejwer z pokolenia Z - tańczący hakken Janusz. Na swojej drodze spotykają Marcello Zamenhoffa, performera i jednego z pionierów techno w naszym kraju. Młodzi bohaterowie są zafascynowani modą na lata 90. XX wieku, ale posiadają też krytyczną świadomość naiwności oraz utopijności postulatów osób z pierwszego polskiego pokolenia techno. Film "Rave" Łukasza Rondudy (" Lot ", " Wszystkie nasze strachy ") oraz Dawida Nickla (" Ostatni komers ", " Filipka ") zderza współczesność z unikalnymi archiwami polskich imprez sprzed 30 lat. Został w nich zarejestrowany konflikt pomiędzy miejską, artystyczną kulturą rejwową a wiejskimi imprezami techno spod znaku klubu Ekwador w Manieczkach. Bohaterowie szukają odpowiedzi na podstawowe pytanie - czy młodemu pokoleniu uda się pojednać podzieloną klasowo od lat 90. XX wieku scenę klubową w Polsce?Autorem tegorocznej identyfikacji wizualnej MDAG po raz drugi jest Bartek Bojarczuk ( @ill.cat ) - dyrektor kreatywny autorskiej pracowni ILLCAT.studio. To projektant do zadań o charakterze nietypowym, wymagających specjalnego podejścia. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Miecz KTR, Dobry Wzór, Must Have, 3x3 Annual czy Polish Graphic Design Awards.Motyw odbicia twarzy, który pojawia się na zdjęciu tegorocznej jurorki, nagradzanej fotografki Alicji Lesiak ( @lesiala ), nawiązuje w kolei do roli kina dokumentalnego w pokazywaniu rożnych obliczy nas samych i otaczającego nas świata. Wspólna praca nad zdjęciem była okazją do spotkania się dwóch artystek, które na co dzień zajmują się różnymi dziedzinami sztuki.Przypominamy, że do końca kwietnia lub wyczerpania puli można zakupić karnet na warszawską edycję festiwalu w cenie 300 zł lub ubiegać się o akredytację branżową bądź medialną (220 zł). Wszystko to w nowym systemie pod adresem book.mdag.pl Aby kupić karnet lub zgłosić wniosek o akredytację, należy zarejestrować/zalogować się na stronie book.mdag.pl Jeśli posiadasz już konto w serwisie vod.mdag.pl - wystarczy, że dodasz swojego maila do nowego serwisu. W przypadku Karnetów w kolejnym kroku należy wypełnić krótki formularz i dokonać płatności. W przypadku Akredytacji – prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia. W ciągu kilku dni odpowiemy na zgłoszenie.