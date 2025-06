"Wiedźmin 4": kiedy premiera? Fani muszą uzbroić się w cierpliwość?

"Wiedźmin 4": kolejny hit CD Projekt RED?

Zaprezentowane demo miało na celu przede wszystkim ukazanie możliwości silnika Unreal Engine 5, na którym powstaje gra. Zobaczyliśmy klimatyczne, mroczne lokacje, realistyczne oświetlenie i niezwykle szczegółowe modele postaci. CD Projekt RED deklaruje, że celem jest osiągnięcie 60 klatek na sekundę na podstawowym PlayStation 5, choć wielu obserwatorów podkreśla, że jakość dema nie powinna być uznawana za ostateczną – historia serii zna już przypadki zauważalnego downgrade’u graficznego w finalnej wersji gry. Wiedźmin 4 " wszedł w fazę pełnej produkcji w 2022 roku, co oznacza, że - przy założeniu standardowego cyklu produkcyjnego trwającego od 4 do 6 lat - premiery możemy się spodziewać najwcześniejW praktyce może to oznaczać, że gra będzie tytułem międzygeneracyjnym, debiutując zarówno na obecnych konsolach, jak i ich następcach, które - według niepotwierdzonych doniesień - Microsoft i Sony mają wprowadzić właśnie w drugiej połowie tej dekady.Poniżej możecie sobie porównać pierwszą zapowiedź " Wiedźmina 4 " i " Wiedźmina 3 ". Różnicę jakości widać gołym okiem.Fani sagi Andrzeja Sapkowskiego , a także dotychczasowych gier CD Projekt RED muszą więc uzbroić się w cierpliwość. Wszystko wskazuje jednak na to, że warto będzie czekać. Twórcy podkreślają, że choć świat wiedźmina się zmienia, to jego mroczna magia i nieliniowa narracja pozostaną niezmiennie w centrum doświadczenia gracza.