CD PROJEKT RED ogłasza kolejnego "Cyberpunka" i jeszcze więcej "Wiedźmina"

Seria "Wiedźmin":

Seria "Cyberpunk":

Nowa marka:

CD PROJEKT RED ogłosił wczoraj solidną listę tytułów, nad którymi aktualnie pracuje. Do tej pory wiedzieliśmy o nowej sadze "Wiedźmina" i dodatku do "Cyberpunk 2077", jednak teraz okazało się, że projektów jest trochę więcej.- Nowa Trylogia Wiedźmina - o tym projekcie wiemy już od jakiegoś czasu. Powstaje on w warszawskim studiu na silniku Unreal Engine 5.- Sirius - nowa gra w świecie "Wiedźmina", nad którą pracuje kupione niedawno przez CD PROJEKT RED studio The Molasses Flood ("The Flame in the Flood")- Canis Majoris - nowa gra w świecie "Wiedźmina" przygotowywana przez zewnętrzne studio.- DLC "Phantom LIberty" - ujawnione niedawno oficjalnie DLC zadebiutuje w 2023 roku. Twórcy zdecydowali, że ominie ono posiadaczy "Cyberpunk 2077" na PS4 oraz XONE i będzie dostępne tylko na PC i nowych konsolach.- Orion - studio nie ma zamiaru żegnać się z marką po jednym DLC i w planach jest już kolejna gra z serii.- Hadar - kolejna, trzecia marka w portfolio CD PROJEKT RED.