"Wiedźmin 4": Twórcy opowiadają o tajnikach realizacji gry. Czego się spodziewać?

Obszerny materiał z wypowiedziami twórców " Wiedźmina 4 " obejrzycie poniżej. Wiedźmin 4 " to czwarta odsłona cyklu gier RPG polskiego studia CD Projekt RED na podstawie powieści Andrzeja Sapkowskiego . Tym razem poznamy historię Ciri – przybranej córka Geralta z Rivii. Przeszedłszy Próbę Traw i mutacje, bohaterka staje się pełnoprawną wiedźminką i przemierza świat, trudniąc się zabijaniem potworów za pieniądze. Przychodzi jej czynić to w trudnych czasach, w których "stary porządek się chwieje", na czym korzystają mroczne siły.A co z Geraltem?Po wydarzeniach z " Wiedźmina 3 " Geralt osiadł w winnicy Corvo Bianco na dalekim południu Kontynentu. W grze " Wiedźmin 4 " pojawi się jako postać niezależna.znajdziecie naszą rozmowę z Maciejem Kwiatkowskim, autorem widowiskowych choreografii walk w grach, którego praca nad stylem walki Geralta z Rivii w serii "Wiedźmin" stała się fundamentem wiedźmińskiego uniwersum.