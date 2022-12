"Wystrzałowe Wesele" przedpremierowo na Ladies Night!

Już 3 stycznia o 19:30 Cinema City zaprasza wszystkie Panie na przedpremierowy pokaz filmu " Wystrzałowe Wesele ". Komedia reżysera " Pitch Perfect " i producentów hitu " Narzeczony mimo woli " z Jennifer Lopez w roli głównej to idealny wybór na rozpoczęcie Nowego Roku z przytupem. Bilety już w sprzedaży!Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z mamą, czy siostrą. Każda kobieta czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. To także idealny moment by naładować baterie na Nowy Rok! Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Styczniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym welcome drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. 3 stycznia o 19:30 wyświetlimy przedpremierowo komedię z Jennifer Lopez Joshem Duhamelem w rolach głównych: " Wystrzałowe Wesele ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-wystrzalowe-wesele/ "Wystrzałowe Wesele" - o czym jest film?Darcy i Tom kochają się na zabój i wreszcie postanowili sformalizować swój związek. Wymarzone wesele ma być inne niż wszystkie, dlatego luksusowa impreza odbywa się na egzotycznej wyspie. Zanim jednak padnie sakramentalne "tak", zamieszanie wokół przygotowań do ślubu wyssie z zakochanych resztki entuzjazmu. W rozpaleniu przygasającej namiętności nie pomogą z pewnością utarczki z matką pana młodego, a tym bardziej niespodziewane pojawienie się byłego panny młodej. Gdy wszystko zapowiada nadchodzącą katastrofę, okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Na wyspę wtargną uzbrojeni po zęby współcześni piraci, którzy wezmą weselników za zakładników i zażądają gigantycznego okupu. Wyspa leży setki kilometrów od cywilizacji, więc na pomoc służb nie ma co liczyć. W tej sytuacji Darcy i Tom sami muszą stawić czoła gangsterom, by ocalić siebie i swoją ukochaną rodzinkę. W tej sytuacji przysięga "i nie opuszczę cię aż do śmierci" nabierze zupełnie nowego znaczenia.Na ekranie zobaczymy takie gwiazdy jak: Jennifer Lopez Cheech Marin , czy Lenny Kravitz Nagrody w konkursach ufundowali partnerzy eventu. W styczniu są to takie marki jak: BNP Paribas - bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina, EGMONT - jedno z największych w kraju wydawnictw czasopism, komiksów oraz gier planszowych, promujące nową grę dla całej rodziny UBONGO, answear.com - lifespiracyjny sklep z wyselekcjonowanymi produktami oraz limitowanymi kolekcjami od ponad 500 światowych marek, ZIAJA - firma kosmetyczna, w której produktach zakochały się nie tylko Polki, ale i Azjatki oraz DepilConcept - największa w Polsce sieć nowoczesnych gabinetów kosmetycznych specjalizujących się w depilacji, fotodepilacji i fototerapii.