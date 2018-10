"Złączyć się z narodem" - reżyser przybliża swój film

W 2015 roku pojechaliśmy do Kazachstanu zrealizować zupełnie inny film, ale tam na kazachskich stepach zmieniliśmy swoje plany i powstał zupełnie inny obraz...Jesteśmy przekonani, że postąpiliśmy słusznie, ale czy tak jest w istocie, to już Państwo ocenią po obejrzeniu naszego dokumentu.W takich oto okolicznościach rozpoczęliśmy realizować opowieść o potomkach polskich zesłańców wywiezionych do Kazachstanu. Postanowiliśmy pokazać widzom Ich dramatyczne losy i rozbudzone nadzieje na powrót do kraju swych przodków.Do niedawna nawet Ojczyzna o nich zapomniała, a dzisiaj przez wielu Polaków postrzegani są jako "przybysze ze wschodu". Oni jednak zdołali zachować polską tradycję, wiarę i marzenia o powrocie.Zwykle słysząc słowo "repatriant" udajemy, że nie widzimy żadnego problemu lub nie chcemy o nim słyszeć.Jednak realizując ten film na przestrzeni trzech lat, mieliśmy okazję poznać ich bliżej. Dowiedzieliśmy się o ich dramatycznych losach i wysłuchaliśmy wielu niesamowitych historii. Pokazali nam, jak dziś wygląda ich życie tam "gdzie niebo łączy się z ziemią". Jak musieli dostosować się do tych trudnych warunków, zaorać ziemię, posadzić drzewa, założyć sad... Zimą, kilka razy zamarzły nam kamery i rozmrażaliśmy samochód, kilka razy spaliśmy na podłodze, ale było warto.Teraz wiemy, że to są tacy sami Polacy jak my. Oni są częścią naszej trudnej historii, a dziś po 80 latach a czasami dłużej, mają szansę być z powrotem między nami w swojej Ojczyźnie - Polsce.Pamiętajmy, że to także ich dom i drzwi do niego powinny być zawsze otwarte.Ale czy jako społeczeństwo potrafimy ich zaakceptować, zrozumieć i uszanować? Czy potrafimy sprawić, by poczuli się jak w domu, którego tak długo nie mogli odzyskać? Czy oni nas pokochają i czy Ojczyzna ich pokocha? Mamy nadzieje, że choć w części odpowiemy na te trudne pytania...25.10.18 - Biała Podlaska w kino Merkury29.10.18 - NoveKino Siedlce30.10.18 - Kino Kongres Węgrów05.11.18 – Kino Baszta Środa Wlkp.08.11.18 – NoveKino Sybilla Puławy13.11.18 – Kino Kalejdoskop w Płońsku14.11.18 – Kinoteka w Warszawie