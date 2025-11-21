Twórca "Breaking Bad" ma nowy hit! "Jedyna" z rekordem oglądalność AppleTV

Fani wciąż kochają to, co ma im do pokazania Vince Gilligan. Twórca "Breaking Bad" właśnie święci triumfy swojego najnowszego serialu, który można oglądać na AppleTV.
"Jedyna" hitem Apple'a
Apple zaryzykował kupując nowy projekt Gilligana
w 2022 roku. Koncern zadeklarował wtedy, że zrealizuje dwa sezony.
Projekt do samego końca był trzymany w tajemnicy. Fani mieli do dyspozycji tylko nieliczne poszlaki i sporo nieweryfikowalnych spekulacji. A jednak, kiedy przyszło do premiery pierwszego odcinka, nie zawiedli.
Apple co prawda nie podaje żadnych konkretnych danych. Twierdzi jednak, że pierwszy odcinek serialu "Jedyna" pobił rekord oglądalności, który dotąd należał do pierwszego odcinka drugiego sezonu serialu "Rozdzielenie"
. Największą widownię nowy hit Gilligana
zebrał w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Australii, Niemczech, Meksyku, Indiach i Francji.
Czwarty odcinek serialu "Jedyna"
zadebiutował dziś.
