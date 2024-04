"Zagubiony w czasie" nie dostanie trzeciego sezonu. Stacja NBC kasuje serial

"Zagubiony w czasie" skończy się na drugim sezonie

"Zagubiony w czasie" - zwiastun

O czym opowiada "Zagubiony w czasie"?

, którego gwiazdami byli Scott Bakula , który wyemitowano 20 lutego.W lutym showrunnerzy Martin Gero Dean Georgaris zdradzili, że finał drugiego sezonu nie został napisany jako zakończenie. Przyznali jednak, że jakby co sprawdzi się jako "czyste i podnoszące na duchu" zwieńczenie serialu.Wtórowała im szefowa Universal TV Erin Underhill, która powiedziała, że twórcy domknęli serial tak, że może to być satysfakcjonujące zakończenie, ale równie dobrze mogą kontynuować historię.Minęło prawie 30 lat, odkąd dr Sam Beckett wszedł do akceleratora kwantowego skoku i zniknął na dobre. Teraz nowy zespół naukowców pod wodzą fizyka Bena Songa zamierza wrócić do badania niezwykłej maszyny, aby poznać tajemnice jej oraz jej twórcy. Wszystko jednak się zmienia, kiedy doktor Song niespodziewanie przenosi się do przeszłości i także zostaje zagubiony w czasie.W serialu wystąpili Raymond Lee