Pamiętacie film "Zaklinacz deszczu"? Teraz będzie serial

Będzie toz 1995 roku. Książka w 1997 roku doczekała się wersji filmowej pod tytułem. Jej gwiazdą był Matt Damon , a za reżyserię odpowiadał Francis Ford Coppola Bohaterem projektu jest. To świeżo upieczony prawnik, który staje oko w oko z potężnym towarzystwem ubezpieczeniowym Great Benefit. Firma nie chce pokryć kosztów leczenia chłopca chorego na białaczkę. Kiedy sprawa trafia do sądu, towarzystwo proponuje wartą 75 tys. dolarów ugodę. Intuicja Rudy'ego podpowiada mu jednak, aby się na to nie godzić, gdyż właśnie wpadł na trop wielkiej afery. Rozpoczyna się trudny i zawiły proces sądowy, w którym bohater musi stawić czoła rzeszy prawników wynajętej przez towarzystwo.Scenarzystą serialu jest. Znacie go za sprawą seriali " Intelligence " i " Code Black: Stan krytyczny ". W pracach nad odcinkiem pilotowym wspomagał go Jason Richman , który ostatnio pracował nad serialem " The Walking Dead: Daryl Dixon ".