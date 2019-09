Serialowe uniwersum Grishama w rozsypce. Ktoś je uratuje?

W ubiegłym roku informowaliśmy o planach Hulu polegających na stworzeniu. Teraz okazuje się, że platforma postanowiła z nich zrezygnować. Portal Deadline podaje jednak, że jest szansa na uratowanie projektu. Są podobno chętni przejąć to, z czego zrezygnowało Hulu.pomyślano jako cykl seriali rozgrywających się w tym samym świecie. Każdy z tytułów powstanie na bazie innej powieści Johna Grishama . Jako pierwsze miały powstaćktóre zamierzano kręcić jednocześnie. Oba seriale miały mieć własne, niezależne fabuły. Łączyłby je wspólny czarny charakter oraz pojawianie się w obu tytułach niektórych postaci. Jak mówili twórcy, każdy odcinek miał być swoistym crossoverem.Prowadzącymi obu seriali zostali Michael Seitzman ) i Jason Richman ), przy czym ten pierwszy skupił się przede wszystkim na, a ten drugi namiał powstanie na bazie powieści Grishama z 1995 roku wydanej w Polsce jako. Jest to historia młodego prawnika, który tuż po studiach podejmuje się walki w imieniu chorego na białaczkę chłopca z firmą ubezpieczeniową, która zablokowała leczenie. W 1997 roku książka została zekranizowana, a w roli głównej wystąpił Matt Damon Z koleimiał być ekranizacją jednej z nowszych powieści (z 2015 roku), która w Polsce wyszła jako. Opowiada o nietypowym prawniku prowadzącym praktykę w kuloodpornej furgonetce i broniący ludzi, których kancelarie adwokackie nie wpuszczą nawet do swoich biur.