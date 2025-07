Śmierć Matthew Perry'ego: kolejny oskarżony przyznał się do winy

Lekarz przyznał się do winy. Wyrok niebawem

Na mocy układu Plasencia w ciągu najbliższych 30-45 dni. W zamian za, prokuratura nie będzie oskarżała go w sprawie fałszowania dokumentacji medycznej. Lekarz nie odpowie też za kolejne sytuacje bezprawnego rozprowadzania leków., lecz wyrok najprawdopodobniej będzie znacznie niższy. Na korzyść lekarza działał fakt, że to nie on sprzedał Perry’emu śmiertelną dawkę.Według władz zaraz po śmierci aktora Plasencia miał przygotować dokumenty świadczące o wprowadzonym planie leczenia swojego pacjenta z użyciem ketaminy.. W trakcie śledztwa ujawniono wiadomość, którą doktor przesłał swojemu koledze. Była w niej mowa o sprzedaży leków Perry’emu : "".W trakcie śledztwa policja aresztowała pięć osób, które miały coś wspólnego ze śmiercią aktora.Jedyną osobą, która nadal nie poszła na układ ze służbami, jest. Miała być ona handlarką o pseudonimie. Zarzuca się jej, że utrzymywała dom w dzielnicy North Hollywood, gdzie nielegalnie rozprowadzała narkotyki. Podczas przeszukania budynku policja znalazła 80 fiolek ketaminy, tysiące tabletek, metamfetaminę i kokainę. Jej proces ma ruszyć w sierpniu.Przypomnijmy: ciało gwiazdy kultowego sitcomu " Przyjaciele " zostało znalezione 28 października 2023 roku w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. Według policji nic nie wskazywało na to, że aktor mógł paść ofiarą przestępstwa. Nie znaleziono również żadnych narkotyków. Początkowo spekulowano, że utonął na skutek problemów z sercem.Ostatecznie wydział medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles ujawnił, żeDodatkowo czynniki, które doprowadziły do zgonu, to utonięcie, choroba wieńcowa i działanie buprenorfiny (stosowanej w leczeniu uzależnień od opioidów). Śmierć uznano za wypadek. Perry w posiadanie zabójczej dawki leku wszedł nielegalnie. Śledztwo miało wykazać, kto dostarczył aktorowi ketaminę.