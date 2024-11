Światy rozszerzone - czyli VR w dokumencie

VR pogłębia doświadczenie w opowieści non-fiction i jest coraz chętniej wykorzystywany przez dokumentalistów.



Tegoroczny program festiwalu WATCH DOCS został wzbogacony o pięć VRowych doświadczeń, które podejmują społecznie zaangażowane tematy, jak migracje i wojna w Ukrainie. Wykorzystanie narzędzia jakim jest wirtualna rzeczywistość uruchamia w odbiorcach empatię i ułatwia utożsamienie się z prezentowaną historią i jej bohaterami.



Doświadczenia VR są prezentowane w specjalne przystosowanej przestrzeni TR Warszawa.





• Mammary Mountain, 25' reż. Tara Baoth Mooney, Camille Baker, Maf'j Alvarez, 2024,

Interaktywna animacja



Górzysty krajobraz przenika się z organicznymi formami inspirowanymi ludzkim ciałem. To, co na pierwszy rzut oka może wydawać się jedynie intrygującą eksploracją terenu, szybko odsłania swoją symbolikę: relacji cielesności z naturą.

Historia twórczyni - Tary Baoth Mooney, przeplatana jest z historiami innych kobiet z doświadczeniem raka piersi, tworząc zjawiskowy obraz choroby i jej związków z krajobrazem.



Venice Immersive 2024

BFI London Film Festival 2024



• Comfortless 16', reż. Gina Kim, 2023, Korea Południowa, USA

wideo 360



W 1969 roku, aby zaspokoić potrzeby żołnierzy z pobliskiej bazy wojskowej USA, rząd Korei Południowej wsparł budowę America Town w mieście Kunsan. Około 1000 mężczyzn odwiedzało to miejsce nocą w poszukiwaniu rozrywki: barów, klubów tanecznych, domów publicznych. Sex workerki, oficjalnie nazywane wtedy "kobietami do towarzystwa", były rekrutowane w całym kraju. Wykorzystując fragmenty rozmów, odbicia w lustrach i rozpadające się wnętrza budynków, reżyserka przedstawia życie w America Town z ich perspektywy.



Venice Immersive 2023



• Murmuration 19' reż. Patricia Bergeron, 2023, Kanada

animacja interaktywna



W tej poetyckiej opowieści towarzyszymy w przeprawie przez Morze Śródziemne Kanope'mu, młodemu Nigeryjczykowi. "Murmuration" inspirowane jest historiami małoletnich migrantów, którzy użyczyli też swojego głosu. I choć balansującą na granicy baśni animację przepełniają kojące obrazy, pełne harmonii z otoczeniem – jak tytułowa murmuracja – trudno pozbyć się uczucia niepokoju. Być może jego powodem nie jest samo doświadczenie, lecz znane nam wszystkim medialne doniesienia o zatopionych łodziach i kolejnych ofiarach śmiertelnych. To im właśnie – osobom, które nigdy nie ukończyły



Immersive Futures Lab, SXSW, 2024

Sheffield DocFest 2024, Alternate Realities Competition





• Fresh Memories: The Look reż. Ondrej Moravec i Volodymyr Kolbasa, 2023 Czechy, Ukraina

wideo 360



Zbombardowane domy, szkoły, szpitale, ulice – wojna w Ukrainie pochłonęła tysiące istnień ludzkich i gospodarstw domowych. Charków jest jednym z miast, które ucierpiały najbardziej. W tym wciągającym doświadczeniu inspirowanym słynnym performansem Mariny Abramowicz "The Artist is Present" (Artystka obecna) wymieniamy spojrzenia z tymi, którzy stracili swoje domy lub bliskie



SXSW 2023



• Walking Home Alone, Text You When I'm Home 15 min' reż. Vincent Abert, 2024, Niemcy

wideo 360



Od gwizdania na ulicy po niechciany dotyk w tramwaju lub barze: to doświadczenia znane prawie wszystkim kobietom. "Walking Alone, Text You When I'm Home" zaprasza do wejścia w codzienność wielu kobiet mierzących się z molestowaniem seksualnym. Poprzez osobiste historie i poruszające wizualizacje, ujawnia, jak trwały wpływ pozostawiają nawet z pozoru drobne incydenty.

W środku realistycznego 360-stopniowego planu z niewygodnie bliskiej odległości śledzimy seksualnie sugestywne komentarze i niechciane zaloty, których doświadcza narratorka.



Twórca dokumentu podkreśla, że odbiorcami doświadczenia powinni być przede wszystkim mężczyźni, którym - mimo deklarowanych feministycznych poglądów - trudno w pełni empatyzować z kobiecą perspektywą.

IDFA 2024





• Impulse – Playing with reality 40' May Abdalla i Barry Gene Murphy 2024 Wielka Brytania



Interaktywne doświadczenie mixed reality (rzeczywistość mieszana)

Kolejne (po "Goliath") doświadczenie nagradzanego brytyjskiego studia Anagram, przez które prowadzi nas kojący głos Tildy Swinton. Jak osoby z ADHD odbierają otoczenie? Co sprawia, że pomysły stają się rzeczywistością? "Impulse", wykorzystując mieszaną rzeczywistość (mixed reality), łączy oszałamiającą wizualnie rozgrywkę z opowieściami czterech osób, próbujących oswoić się z decyzjami, które wpłynęły na ich życie. Kiedy więc my próbujemy podążać za tokiem myślenia bohaterów, przedmioty wokół uruchamiają reakcję łańcuchową. Cienie na ścianach stają się portalami do labiryntów, słowa wirują w alternatywnych znaczeniach i możliwościach. "Impulse" ukazuje dreszczyk emocji związany z działaniem bez zastanowienia oraz moc odkrywania swoich własnych wzorców myślenia.



Nagroda Venice Immersive 2024

BFI London 2024