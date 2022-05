Żegnaj "FIFA", witaj "EA Sports FC"

EA Sports poinformowało dziś, że tegoroczna odsłona serii " FIFA " (strzelamy, że będzie to " FIFA 23 ") będzie ostatnią odsłoną tej serii. Firma kończy wieloletnią współpracę z organizacją FIFA i od 2023 roku będzie wydawała swoje coroczne gry sportowe pod nazwą " EA SPORTS FC ". Tegoroczna odsłona ma być za to najbardziej zaawansowaną i dopakowaną zawartością grą w historii "fifki".„Naszą wizją " EA SPORTS FC " jest stworzenie największego i najbardziej znaczącego klubu piłkarskiego na świecie, w epicentrum piłkarskiego fandomu” - powiedział Andrew Wilson, CEO Electronic Arts. „Od prawie 30 lat tworzymy największą społeczność piłkarską na świecie - z setkami milionów graczy, tysiącami partnerów-sportowców, setkami lig, federacji i drużyn. " EA SPORTS FC " będzie klubem dla każdego z nich, a także dla fanów piłki nożnej na całym świecie.” EA SPORTS FC " łączy w sobie siłę ponad 300 licencjonowanych partnerów, dając graczom dostęp do ponad 19 000 sportowców w 700 drużynach, na 100 stadionach i w ponad 30 ligach na całym świecie.Wprowadzenie " EA SPORTS FC " nie będzie miało wpływu na żadną z obecnych gier piłkarskich EA Sports na świecie, a jeszcze tej jesieni EA Sports ma dostarczyć najbardziej rozbudowaną grę "FIFA" w historii. Ostatnia FIFA ma zawierać więcej trybów gry, funkcji, drużyn, lig, zawodników i zawodów niż jakakolwiek poprzednia edycja.Więcej informacji na temat " EA SPORTS FC " ma zostać udostępnione latem tego roku.