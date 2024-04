Żurawski, Lichota, Żak i Przygoda na uroczystej premierze filmu "Czerwone maki". Zobacz wywiady

Nicolas Przygoda: "Uciekałem przed niedźwiedziem!"

Magdalena Żak: "To było przerażające!"

Leszek Lichota: "Zobaczyłem z czym się naprawdę wtedy mierzyli"

Michał Żurawski: "Jestem za stary na bieganie z karabinem"

O filmie "Czerwone maki"

Zwiastun filmu "Czerwone maki"

W filmie fikcja przeplata się z faktami, tworząc magnetyczną i angażującą widzów opowieść. Wyścig z czasem, pełen napięcia proces planowania natarcia i ogromny ciężar nieodwracalnych decyzji podejmowanych przez dowódców II Korpusu czynią zkino pozostawiające niezapomniane emocje.Dynamiczne i nowocześnie realizowaneinspirowane są najlepszymi produkcjami kina batalistycznego ukazującymi realia II wojny światowej (np. " Najdłuższy dzień " (1962), " O jeden most za daleko " (1977), " Szeregowiec Ryan " (1998), " Dunkierka " (2017). Podobnie jak w dziełach światowych reżyserów – historyczne wydarzenia zostały tu pokazane przez pryzmat losów pojedynczych bohaterów.Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka – młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.Poza Jędrkiem ( Nicolas Przygoda ) i Polą ( Magdalena Żak ) bohaterami filmu są także korespondent wojenny ( Leszek Lichota ), który staje się mentorem zbuntowanego nastolatka, oraz brat Jędrka Stanisław ( Szymon Piotr Warszawski ), oficer wojsk pancernych, którego oddział odgrywa kluczową rolę podczas szturmu. Na ekranie zobaczymy także postaci historyczne – w rolę legendarnego generała Andersa wcielił się Michał Żurawski , a brytyjskiego generała Olivera Leese zagrał Mark Kitto . W filmie występują także: Bartłomiej Topa Szymon Nygard i inni.