12 teraflopów w nowym Xbox Series X i "Cyberpunk 2077" z darmową aktualizacją

Nowa generacja stacjonarnych konsol ma zawitać na rynku już tej jesieni, ale na tę chwilę wciąż bardzo mało wiemy o możliwościach nowego Xboksa i PlayStation 5. Zupełnie niespodziewanie wczoraj na stronie Xboksa pojawił się wpis autorstwa Phila Spencera, którego najważniejsze punkty znajdziecie poniżej.mocy graficznej - to ośmiokrotność tego co oferował Xbox One i dwukrotność Xbox One X. Dla porównania PlayStation 4 dysponowało mocą 1,8 TFLOPS, a PlayStation 4 Pro - 4,2 TFLOPS.- wsparcie dla technologii pozwalającej na cieniowanie poszczególnych, kluczowych dla danej sceny w grze, pikseli bez znaczącego wpływu na płynność animacji czy rozdzielczość obrazu- sprzętowe wsparcie dla znanej do tej pory głównie pecetowym graczom technologii śledzenia promieni światła. Raytracing polega na śledzeniu każdego promienia światła oddzielnie i analizowaniu jego odbić i zachowań w stosunku do innych obiektów na ekranie.- opcja pozwalająca na uśpienie kilku gier jednocześnie i wracanie bezpośrednio do momentu, w którym skończyliśmy w każdej z nich.- technologia mająca na celu obniżenie opóźnienia, które powstaje pomiędzy wciśnięciem przycisku na kontrolerze, a wykonaniem konkretnej akcji na ekranie.- nowy format przesyłania obrazu i dźwięku po HDMI pozwala na wyświetlanie obrazu maksymalnie w 4K/120fps i 8K/60 fps- nowy Xbox bez problemu uruchomi gry z Xbox One oraz wybrane tytuły z Xbox 360 i Xbox Classic. Co więcej, gry które do tej pory miały problemy z płynnością animacji lub dynamicznie obniżały rozdzielczość będą z automatu wykorzystywać dodatkowe zasoby mocy, aby działać stabilniej.- technologia mająca na celu zapewnić płynne działanie nowych produkcji na każdej ze wspieranych konsol Xbox. Przykładem może być nowe, które kupimy raz i będzie działać zarówno na Xbox One, Xbox One X, jak i nowym Xbox Series X. Swoje wsparcie dla tej technologii ogłosił już CD Projekt RED, któregozadebiutuje we wrześniu na Xbox One, jednak po uruchomieniu gry na nowym Xbox Series X zostanie pobrana aktualizacja wykorzystująca dodatkową moc obliczeniową nowej konsoli i zapewniająca grze lepsze działanie i ładniejszą oprawę graficzną.Najciekawszą informacją z tego wszystkie wydaje się być Smart Delivery oraz deklaracja CD Projekt RED dotycząca wsparcia. Jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, na starcie aktualnej generacji Sony do spółki z kilkoma wydawcami zaoferowało możliwość płatnego ulepszania gier PS3 do wersji PS4 (choć technicznie to nic nie było ulepszane - konsola pobierała zupełnie nowy kod gry napisany wyłącznie na PS4). Nie pozostaje nam w takim razie nic innego jak czekanie na odpowiedź Sony.