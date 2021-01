14.Mastercard OFF CAMERA – filmowy początek lata

Znamy daty tegorocznej edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA . Święto kina niezależnego odbędzie się od 11 do 20 czerwca 2021. Najlepsze autorskie filmy z całego świata, fascynujące rozmowy, pytania, które trafiają w sedno i odpowiedzi otwierające kolejne wątki, a to wszystko w duchu powrotu do kin. Naszymi przewodnikami po współczesnym świecie będą reżyserki i reżyserzy, którzy stawiają na mocne kino i nie boją się eksperymentów. Magia wielkiego ekranu wraca i przypomina o swojej sile. Mastercard OFF CAMERA ma swoje stałe miejsce na festiwalowej mapie miasta. Po raz kolejny widzowie będą mogli wziąć udział w projekcjach w kinach plenerowych i spotykać się z ulubionymi twórcami zarówno wirtualnie, jak i na miejscu - w Krakowie.Programerzy pracują nad nowymi sekcjami specjalnymi. Nie zabraknie sprawdzonych cykli: "Panorama", "Festiwalowe Hity" czy "Amerykańscy Niezależni". Szczególne emocje będą budzić Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" i Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Podczas 14. Mastercard OFF CAMERA nie zabraknie również OFF SCENY i rozmów w ramach OFF CAMERA PRO INDUSTRY. Nie zawiodą się także wielbiciele SerialConu. Po raz kolejny połączą się perspektywy twórców i fanów tego, co dzieje się na małym ekranie.Do zobaczenia od 11 do 20 czerwca: w sieci i w Krakowie. Więcej szczegółów na temat nowej formuły Festiwalu już niebawem na www.offcamera.pl