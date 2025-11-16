Reżyser "Grzeszników" wybrał swój kolejny film. Wraca do Marvela!

W Hollywood rozpoczyna się sezon promocji filmów pod kontem potencjalnych nagród (w tym Oscarów). Swoją kampanię rozpoczął Ryan Coogler, który liczy na docenienie filmu "Grzesznicy". W ramach spotkań Deadline’s Contenders Film opowiadał nie tylko o swoim tegorocznym hicie, ale także o tym, co będzie teraz kręcił. Odpowiedź na to pytanie chyba nikogo nie zaskoczyła.
"Czarna Pantera 3" oficjalnie potwierdzona
Otóż Ryan Coogler
oficjalnie potwierdził, że jego kolejny projekt to powrót do MCU
. Reżyser ujawnił, że już ciężko pracuje nad fabułą widowiska "Czarna Pantera 3"
.
O tym, że film powstaje, wiemy już od dłuższego czasu. Już rok temu Denzel Washington
wygadał się, że ma rolę w tym widowisku. Marvel ma jednak w planach sporo filmów. Niektóre (jak na przykład "Blade
") rodzą się w bólach i przygotowania zabierają wiele lat. Słowa Cooglera
sugerują, że "Czarna Pantera 3"
na razie uniknęła większości problemów typowych dla wczesnego developmentu
.
Oficjalnie o filmie nie wiemy nic. Po sieci krążą jednak plotki, że roboczy tytuł widowiska brzmi "Black Panther: Shadow of Wakanda"
. Prawie na pewno Czarną Panterą
będzie w nim grana przez Letitię Wright
Shuri, która przejęła kostium po swoim zmarłym w dwójce bracie. Shuri jako Czarna Pantera pojawi się też w nadchodzących "Avengers
".
Zwiastun filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"