Reżyser "Grzeszników" wybrał swój kolejny film. Wraca do Marvela!

Reżyser &quot;Grzeszników&quot; wybrał swój kolejny film. Wraca do Marvela!
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
W Hollywood rozpoczyna się sezon promocji filmów pod kontem potencjalnych nagród (w tym Oscarów). Swoją kampanię rozpoczął Ryan Coogler, który liczy na docenienie filmu "Grzesznicy". W ramach spotkań Deadline’s Contenders Film opowiadał nie tylko o swoim tegorocznym hicie, ale także o tym, co będzie teraz kręcił. Odpowiedź na to pytanie chyba nikogo nie zaskoczyła.

"Czarna Pantera 3" oficjalnie potwierdzona



Otóż Ryan Coogler oficjalnie potwierdził, że jego kolejny projekt to powrót do MCU. Reżyser ujawnił, że już ciężko pracuje nad fabułą widowiska "Czarna Pantera 3".



O tym, że film powstaje, wiemy już od dłuższego czasu. Już rok temu Denzel Washington wygadał się, że ma rolę w tym widowisku. Marvel ma jednak w planach sporo filmów. Niektóre (jak na przykład "Blade") rodzą się w bólach i przygotowania zabierają wiele lat. Słowa Cooglera sugerują, że "Czarna Pantera 3" na razie uniknęła większości problemów typowych dla wczesnego developmentu.

Oficjalnie o filmie nie wiemy nic. Po sieci krążą jednak plotki, że roboczy tytuł widowiska brzmi "Black Panther: Shadow of Wakanda". Prawie na pewno Czarną Panterą będzie w nim grana przez Letitię Wright Shuri, która przejęła kostium po swoim zmarłym w dwójce bracie. Shuri jako Czarna Pantera pojawi się też w nadchodzących "Avengers".

Zwiastun filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"




