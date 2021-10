15. Lubelski Festiwal Filmowy rusza 19 listopada

127 filmów z całego świata. Krótkie i pełne metraże oraz wyjątkowe kino autorskie. Fabuły, dokumenty, animacje, filmy eksperymentalne, pokazy specjalne, spotkania i warsztaty. Część z nich dostępna będzie bezpłatnie online.

To nie jest wydarzenie z czerwonymi dywanami, a spotkanie prawdziwych fascynatów kina z całego świata, łącznie z jego najbardziej egzotycznymi zakątkami. Lubelski Festiwal Filmowy to wyjątkowa okazja poznania ciekawych kinematografii poprzez niepokazywane prawie nigdzie indziej filmy wyselekcjonowane spośród tysięcy zgłoszeń. Festiwal ma dwa nurty: pokazy konkursowych krótkich i pełnych metraży oraz pozakonkursowe pokazy tematyczne.15. edycja Lubelskiego Festiwalu Filmowego odbędzie się w dniach 19-27 listopada w Centrum Kultury w Lublinie, Akademickim Centrum Kultury i Mediów "Chatka Żaka" oraz online. Do tegorocznej selekcji festiwalowej zgłoszono 1539 filmów z 87 państw.Od 15 lat organizatorzy stawiają na filmowych debiutantów z wyraźnym, autorskim stylem. Szczególnie bliska jest im kinematografia Europy Środkowo-Wschodniej, w której dostrzegają wiele nowatorskich trendów. W tym roku cały konkurs pełnometrażowy składa się z filmów pochodzących z tych właśnie krajów. LFF stwarza okazje do spotkań z kinem niedostępnym na portalach VOD, z artystami i naukowcami poszerzającymi filmowe horyzonty oraz z innymi widzami, którzy nie są jedynie biernymi odbiorcami, ale uczestniczą w dialogu. Lubelski Festiwal Filmowy, jako jedna z pięciu polskich inicjatyw filmowych, otrzymał EFFE Label (Europe for Festivals, Festivals for Europe) przyznawany przez European Festivals Association wyróżniającym się europejskim festiwalom kulturalnym.Lubelski festiwal składa się z siedmiu konkursów filmów krótkometrażowych i konkursu Pełny Metraż, w których nagrody – statuetki Złotego Mrówkojada – przyznaje międzynarodowe Jury. W 2021 roku w jego skład wejdą: Janis Abele (łotewski reżyser filmowy, jego film "Sześć stóp powyżej" zdobył Grand Prix na 33. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Tous Courts we Francji), Denis Viren (rosyjski krytyk filmowy, filmoznawca, wykładowca historii filmu na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie) oraz Katarzyna Borowiecka (dziennikarka filmowa, kiedyś w radiowej Trójce prowadziła audycję ABCpopkultury oraz Klub Trójki, obecnie prowadzi Netflix Studio na YT i autorski POPcast, czyli podcast o kulturze popularnej).Oprócz pokazów konkursowych w programie znaleźć można pokazy tematycznych bloków filmowych i pokazy specjalne. Tu jurorem jest publiczność, która przyznaje swoją nagrodę za najlepszy film festiwalu.Specyfika bieżącego, jak i poprzedniego roku, skłoniła organizatorów do stworzenia tematycznego, "COVIDowego" bloku filmowego. Setki autorów nadesłały filmy realizowane w klaustrofobicznej atmosferze zamkniętych mieszkań, konfliktów pomiędzy ludźmi skazanymi przez całe tygodnie na swoje towarzystwo. W ramach bloków tematycznych zobaczymy też programy takie jak: Zoom na emigrację, Animowany świat oraz Świat w Offie. Prezentowane w ich ramach filmy poruszają aktualne tematy i problemy, zjawiska kulturowe i społeczne.Warto też zwrócić uwagę na pokazy kuratorskie. W programie znalazł się cykl poświęcony ważnym wydarzeniom historycznym i postaciom, które wpłynęły na naszą rzeczywistość kulturową, w tym również na kinematografię. W tym roku będą nimi Stanisław Lem Andrzej Munk . Szczególną uwagę poświęcono też kinu łotewskiemu. Kuratorem tych pokazów jest reżyser młodego pokolenia Janis Abele , juror tegorocznej edycji LFF. Filmy które zaproponował są jego subiektywną mini retrospektywą mało znanej, a bogatej i bardzo oryginalnej kinematografii łotewskiej. Janis Abele wprowadzi publiczność w specyfikę łotewskiej kinematografii i weźmie udział w dyskusjach filmoznawczych po projekcjach.Podczas tegorocznej edycji LFF wszystkie pokazy filmów (za wyjątkiem jednego pokazu pełnometrażowego) będą bezpłatne. Wybrane wydarzenia z programu dostępne będą dodatkowo online. Szczegóły dotyczące Lubelskiego Festiwalu Filmowego znaleźć można na lff.lublin.pl