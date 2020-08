17. MDAG: Premiera pierwszego filmu o raperze Quebonafide

4 do 18 września

Konkurs Polskich Filmów Dokumentalnych organizowany po raz pierwszy podczas 17. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity wzbogacił się o jeszcze jeden tytuł. W konkursie weźmie udział 12 najwyższej jakości filmów, do których dołączył właśnie " Quebonafide: Romantic Psycho Film " wyprodukowany przez Red Bull Media House.Film opowiadający o Quebonafide będzie miał na festiwalu swoją światową premierę. Pierwszy dokument o jednym z najpopularniejszych i równocześnie najbardziej tajemniczych polskich raperów to zapis jego ubiegłorocznej, kilkutygodniowej podróży w głąb Azji. Podczas swojej wyprawy pełny wewnętrznych sprzeczności Quebonafide (prywatnie Kuba Grabowski) ma w końcu czas, żeby zastanowić się, jaką rolę w jego życiu odgrywa muzyka. Kiedy czuje się naprawdę wolny? Czy najlepsze pomysły przychodzą do niego intuicyjnie? Spotkania z ludźmi, oderwanie od codzienności i odkrywanie nowych, fascynujących miejsc, od Rosji przez Chiny po Mongolię, inspirują go do pracy nad płytą "Romantic Psycho". I chociaż mówi nad brzegiem Bajkału do operatora, że ten film powinien się nazywać "historia zblazowanego rapera", tak naprawdę bardziej pasuje do innego wyznania, które pada z jego ust: "Jestem fanem życia totalnego". Quebonafide: Romantic Psycho Film " daje rzadką możliwość zobaczenie artysty w procesie tworzenia, zbierającego siły na wydanie nowego albumu, który będzie wiązał się z ogromną presją. Szczególnie dla kogoś tak w gruncie rzeczy wrażliwego i introwertycznego, jak Kuba. Producent filmu Red Bull Media House daje fanom możliwość wglądu w prywatne życie rapera, który nigdy wcześniej nie dopuszczał do siebie mediów i kamer.Producentem filmu jest Red Bull Media House, który od lat tworzy najwyższej jakości treści skupiające się na tematyce sportowej, kulturalnej oraz lifestyleowej. Produkcje były wielokrotnie nagradzane w najbardziej prestiżowych konkursach filmowych – w tym roku otrzymały aż sześć nominacji do Sports Emmy Awards. Bogate portfolio Red Bull Media House prezentuje również światowej widowni niesamowite wyczyny lokalnych bohaterów, czego przykładem jest dokument o skialpiniście Andrzeju Bargielu i pierwszym zjeździe na nartach z K2. Wszystkie produkcje są dostępne na darmowej platformie Red Bull TV.Tegoroczny festiwal obędzie się w formule hybrydowej. Ododbędzie się edycja w kinowa w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy. Odpotrwa edycja online.Raper, autor tekstów, zapalony podróżnik. Albo "Człowiek z Księżyca", jak o sobie rapuje na płycie "Romantic Psycho" – wydanej po imponującej akcji wizerunkowej, którą Quebonafide ustanowił nowe standardy na polskim rynku muzycznym. "Najbardziej dopracowany album i być może najlepsza płyta w całym jego dorobku" – pisano o tym krążku, a w serwisach streamingowych bite były kolejne rekordy w liczbie odsłuchów. Dziś Quebonafide ma na swoim koncie Złote, Platynowe i Diamentowe Płyty, statuetkę Fryderyka za album "Soma 0,5 mg", nagrany w duecie Taconafide z Taco Hemingwayem, a nawet medal "Za Zasługi dla Ciechanowa", otrzymany z rąk prezydenta miasta. Ale to tylko wycinek z jego bogatego CV. Spore w nim miejsce zajmują jeszcze m.in. podróże i wszystkie zdobyte kontynenty – przy okazji nagrywania materiału na płytę "Egzotyka", Quebonafide odwiedził 70 krajów. "Ten projekt uzależnił mnie od podróżowania" – podsumowywał potem swoje wyprawy. Przed wydaniem kolejnej płyty "Romantic Psycho też ruszył w podróż – tym razem Koleją Transsyberyjską w głąb Azji. Efektem tego jest nie tylko świetnie przyjęty nowy album, ale też wyprodukowany przez Red Bull Media House dokument "Quebonafide: Romantic Psycho Film", którego premiera odbędzie się na 17. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity.