18. Lubelski Festiwal Filmowy: Ponad 150 filmów z całego świata

To już 18 lat Lubelskiego Festiwalu Filmowego, czyli symboliczne wejście w dorosłość. Jesteśmy dalecy od świętowania jubileuszy, dlatego z okazji pełnoletności pragniemy powiedzieć jedno: Naszą pasją jest odkrywanie tego, co nieoczywiste.Od 18 lat szukamy wartościowych, oryginalnych filmów, które nas poruszają, intrygują, zaskakują. Zapraszamy twórców i twórczynie z różnych krajów, by wspólnie spróbować zrozumieć złożoność współczesnego świata. Eksperymentujemy z formami prezentacji filmów, modelami dyskusji i sposobami wykorzystania kina do czegoś więcej niż tylko biernego odbioru. Współpracujemy z osobami i organizacjami, które kierują się podobnymi wartościami.Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest słowo. Przyglądamy się znaczeniu języka w filmowej narracji, sposobom przenoszenia literatury na sferę wizualną oraz nowym pomysłom na wykorzystanie tekstu do pogłębienia kinowego doświadczenia.W programie tegorocznej edycji znalazło się 151 produkcji z 49 krajów. Ponad 80 z nich pokażemy po raz pierwszy w Polsce.Lubelski Festiwal Filmowy składa się z ośmiu konkursów, w których nagrody - statuetki Złotego Mrówkojada przyznaje festiwalowe Jury. W tym roku wybrane filmy ocenią: Joanna Kos-Krauze , Mateusz Demski i Adrian Apanel . Oprócz pokazów konkursowych w programie są pokazy tematycznych bloków filmowych i pokazy specjalne. Wszystkie filmy konkursowe i te z bloków tematycznych objęte są konkursem publiczności na najlepszy film festiwalu.Specjalnością LFF-u są filmy krótkometrażowe zachwycające swoją świeżością, energią i wrażliwością na tematy, którymi na co dzień żyjemy. Udowadniają, że w kinie wciąż można nas jeszcze czymś pozytywnie zaskoczyć.Prezentowane krótkie metraże biorą udział w 7 konkursach:FOKUS: ANIMACJA – filmy animowane,FOKUS: DOKUMENT – filmy dokumentalne,FOKUS: DZIECI – filmy dla dzieci unikające infantylizmu i posługujące się oryginalnymi technikami artystycznymi,FOKUS: EMOCJE – dramaty silnie oddziałujące emocjonalnie na odbiorcę,FOKUS: EKSPERYMENT – eksperymenty szukające nowego języka filmowego,FOKUS: POMYSŁ – filmy zawierające zaskakujące pomysły, twórczo wykorzystujące konwencję,FOKUS: TEMAT – produkcje poruszające aktualne problemy społeczne mieszkańców różnych stron świata.W programie pojawią się również pokazy zwracające uwagę na najczęściej w tym roku podejmowane przez autorów i autorki tematy, pokazy kuratorskie, a po raz pierwszy nocny blok horrorów w specjalnej oprawie.LFF zawsze promował obiecujące talenty. Osoby zaczynające dopiero karierę w kinie krótkometrażowym na wcześniejszych edycjach niejednokrotnie powracały na festiwal jako utytułowani reżyserzy i reżyserki. Nie inaczej będzie w tym roku. W konkursie FOKUS: STORYTELLING pośród 8. produkcji pełnometrażowych pojawią się aż 3 autorstwa osób, które brały już udział w lubelskich konkursach krótkometrażowych: nagrodzony w Palm Springs " Ivo Evy Trobisch , nagrodzony w Wenecji " Razem z przypadku Gorana Stolevskiego i nagrodzony w Gdyni " Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego . Zmierzą się z filmami z Brazylii, Iranu, Meksyku i Urugwaju. Rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.W programie festiwalu znajdą się również pokazy specjalne. W ramach obchodów 90. rocznicy urodzin Marka Hłaski zostaną zaprezentowane dwa filmy oparte na jego tekstach: " Koniec nocy " i " Baza ludzi umarłych " oraz dokument "Ósmy dzień Chamsinu" opowiadający o pobycie pisarza w Izraelu. Dzięki współpracy z Festiwalem Korelacje widzowie zobaczą dwie klasyczne polskie produkcje w wyjątkowym wydaniu: " Trzeba zabić tę miłość Janusza Morgensterna z autorskim komentarzem Agnieszki Wolny-Hamkało i " Wilczycę Marka Piestraka z autorskim komentarzem Doroty Masłowskiej . Filmy zostaną wyświetlone w wersji z lektorem i napisami dla osób niesłyszących i niedosłyszących (SDH). Lubelska publiczność, jako pierwsza w Polsce, obejrzy film "Pirinha" Natashy Craveiro z Wysp Zielonego PrzylądkaTradycyjnie nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Rodzinną zabawę zagwarantują warsztaty, które odbędą się przy okazji prezentacji filmów animowanych oraz filmowa dyskoteka. Z kolei podczas zajęć z tworzenia wideoesejów z Kubą Mikurdą, upamiętnimy Zygmunta Kałużyńskiego -jedną z ważniejszych postaci dla polskiej krytyki filmowej. Warsztaty będą bazować na ulubionych filmach zmarłego krytyka. Przed nami także coś dla miłośników wyzwań - legendarny Filmowy Pub Quiz.