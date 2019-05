2. KSF YOUTH CAMERA Przegląd Filmów Młodzieżowych i Dziecięcych

Celem KSF YOUTH CAMERA jest upowszechnianie dziecięcej i młodzieżowej kultury filmowej i docenienie pierwszych produkcji filmowych najmłodszych (dzieci i młodzieży) twórców filmowych z całej Polski. Wydarzenie to ma charakter edukacyjny i niekomercyjny, a jego celem jest wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży tworzeniem filmów. Wydarzenie kierowane jest do młodych twórców, których filmy prezentowane będą po raz pierwszy szerokiej publiczności podczas Przeglądu oraz do młodych widzów.Sukces pierwszej edycji Przeglądu KSF YOUTH CAMERA, która miała miejsce 31 stycznia 2018 r. w Krakowskim Teatrze VARIETE, uświadomił gigantyczną potrzebę tworzenia takiego wydarzenia oraz celowości przedsięwziętych działań. Przegląd stał się miejscem do wymiany doświadczeń młodych twórców.Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na stronie: https://2ksfyouthcamera.evenea.pl/ Więcej informacji na: www.ksfilm.pl