20. MDAG: Wydarzenia towarzyszące i spotkanie z polskimi twórcami

Jubileuszowa edycja Millennium Docs Against Gravity pozwoli publiczności razem z czołowymi twórcami i twórczyniami kina dokumentalnego podsumować dotychczasowe dwie dekady historii festiwalu w myśl tegorocznego hasła:. Podczas otwartej dla wszystkich debaty w Muzeum POLIN (niedziela, 14 maja o 17:30) goście i gościnie zwrócą uwagę na ludzi, którzy poprzez swoją pracę dokumentalną zbliżają nas do doświadczeń innych, mobilizując tym samym do działania.Gościnni zza oceanu, która jest współproducentką i kluczową uczestniczką(Subject), zajrzy za kulisy powstawania filmów dokumentalnych i zanalizuje swój udział w produkcji dokumentalnego true-crime Netflixa z 2018 r. -(The Staircase). Wiedząc, że życie bohaterów i bohaterek przełożone na język filmu wraz z datą premiery zmienia się nieodwracalnie, dyskusja będzie dotyczyła tego, jaką cenę płacą za podzielenie się swoją historią. To wydarzenie odbędzie się w kinie Muranów w sobotę 13 maja o 16:00.W towarzystwie koordynatorki ds. intymnych,, polskiej reżyserki castingui duetu aktorskiego:publiczność porozmawia o ewolucji intymności na ekranie i zwróci uwagę na twórców i twórczynie, którzy odważnie przecierają drogę do zmian. To wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 15 maja o 20:00 w Kinotece.O tym czy owa intymność ma granice - i jakie może przynieść korzyści (także społeczne) opowiedzą, czyli dueto 19:00 w sobotę 20 maja w Kinotece. Para aktorów i producentów multimedialnych treści dla dorosłych swoją działalność rozwija w branży porno oraz tam, gdzie mowa o ludzkiej seksualności, propagując badania na infekcje przenoszone drogą płciową oraz dialog skierowany na poznanie siebie i partnera w związku.staną w obronie "młodych głów", by lepiej zrozumieć uczucia osób dorastających i skuteczniej pomagać im w kryzysie. Spotkanie odbędzie się po filmie " Lato kolibrów " w piątek 19 maja o 18:15 w Kinotece. Z koleiposzukają sposobu na dialog z osobami o innym światopoglądzie po filmie " Prawy chłopak " we wtorek 16 maja o 18:00 w Kinotece.Wszyscy zainspirowani Patagonią mogą czuć się zaproszeni na debatę z, podczas której będzie można dowiedzieć się więcej o obszarach chronionych prywatnie. Patrząc na polskie podwórko, goście_inie poszukają odpowiedzi na pytanie: Czy bogacz może ocalić świat? Tego publiczność dowie się w środę 17 maja o 18:00 w Kinotece.Amnesty International Polska postawi też szereg ważnych pytań o prawa człowieka i zbrodnie przeciwko ludzkości. Widzowie_ki dowiedzą się, jak wygląda praca śledczych w krajach targanych wojną i punktach zapalnych na świecie. W ramach debaty (sobota, 13 maja o 14:00 w Muzeum POLIN) nastąpi połączenie z- specjalistą w dziedzinie niewybuchów, improwizowanych ładunków wybuchowych, śledztw powybuchowych oraz broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej, byłym żołnierzem i technikiem bombowy w Siłach Powietrznych USA, który służył w Iraku, Katarze czy Arabii Saudyjskiej.Queerowy kolektywz Katowic otworzy pierwsze w historii festiwalu. W oparach brokatu, przy dźwiękach popowych i operowych hitów intymne opowieści o tożsamości wymieszają się z zadziwiającymi queerowymi historiami wyciągniętymi z lokalnych archiwów. Występ odbędzie się po projekcji filmu " Casa Susanna " w sobotę 13 maja o 21:00 w Kinotece.We współpracy zw Warszawie widzowie_ki będą mieli okazję podążać za energią muzyczną, której scena była zawsze miejscem spotkania osób o różnym pochodzeniu, wyglądzie i usposobieniu. Spotkanie z metodą pracy Piny Bausch będzie przede wszystkim pięknym spotkaniem z samym sobą. Warsztaty odbędą się w piątek 19 maja o 17:00 w Kinotece. Obowiązują zapisy pod adresem kontakt@againstgravity.pl z dopiskiem "ZAPISY PINA".przybliży historię znanego na całym globie utworu, który przekraczał granice geograficzne i przebijał się przez różne kulturowe konteksty. Spotkanie odbędzie się po filmie "Bella Ciao" w środę 17 maja o 20:30 w Kinotece.To wybrane wydarzenia towarzyszące 20. edycji MDAG w Warszawie. Wszystkie można znaleźć na stronie festiwalu: https://mdag.pl/20/pl/warszawa/EventCategories oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/MillenniumDocsAgainstGravity/events