2018 najlepszym rokiem dla kin w historii

Choć zostało jeszcze kilka dni do końca 2018 roku, to już teraz wiadomo, że będzie on rekordowy, jeśli chodzi o wpływy ze sprzedaży biletów kinowych. Pytanie tylko: jak bardzo pobity zostanie poprzedni wynik.Portal comScore szacuje, że tegoroczne wpływy w skali całego globu wyniosą. Będzie to oznaczało wzrost o 2,7% w porównaniu do wyniku z 2017 roku, kiedy to po raz pierwszy przekroczono barierę 40 miliardów dolarów (40,6 mld).Na rekord zapracowały przede wszystkim Stany Zjednoczone. Wpływy wyniosą tam 11,9 mld dolarów. Jest to wynik o 7% lepszy od tego, jaki zanotowano rok wcześniej.Wpływy z reszty świata nie rosły już tak szybko. Wyniosą one ok. 29,8 mld dolarów, co jest wynikiem lepszym zaledwie o 1% w porównaniu do roku 2017.Nie jest to jednak wina Chin, gdzie rynek kinowy wciąż rozwija się w ekspresowym tempie i to pomimo tego, że zabrakło w tym roku hitu na miarę. Już w listopadzie przekroczone zostało rekordowe osiągnięcie z 2017 roku - 55,9 mld juanów. Oczekuje się, że na koniec roku padnie granica 60 miliardów juanów (ok. 8,7 mld dolarów).Największymi kasowymi przebojami roku są:- 2 048,7 mln dolarów (jedyny film, który poza granicami USA przekroczył miliard dolarów)- 1 346,9 mln dolarów (jedyny film, który w USA przekroczył granicę 700 milionów dolarów)- 1 304,9 mln dolarów- 1 242,5 mln dolarów