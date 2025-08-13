Newsy Filmy Nieznany aktor to nowy kandydat do roli Jamesa Bonda?
Filmy

Nieznany aktor to nowy kandydat do roli Jamesa Bonda?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Scott+Rose-Marsh+to+nowy+kandydat+do+roli+Jamesa+Bonda-162453
Nieznany aktor to nowy kandydat do roli Jamesa Bonda?
źródło: Materiały prasowe
Magazyn "The Hollywood Reporter" dorzucił właśnie kolejne nazwisko do puli aktorów, którzy mają szansę wystąpić jako James Bond w filmie, który przygotowuje Denis Villeneuve. Co ciekawe, tym razem nie jest to rozpoznawalny gwiazdor pokroju Aarona Taylora-Johnsona, tylko mało znany brytyjski aktor.

Czy ten aktor wziął udział w castingu na agenta 007?




"The Hollywood Reporter" powołuje się na swoje źródło, twierdząc, że w castingu do roli agenta 007 wziął udział Scott Rose-Marsh. 37-letni aktor ma w swojej filmografii takie filmy jak "Code of Silence" (2021) i "Wilki wojny" (2022) oraz seriale "Wyjęci spod prawa" (2021) i "Chloe" (2022).

Jak donosi "THR", Rose-Marsh wziął dział w przesłuchaniu w drugiej połowie czerwca, podczas którego miał odegrać szereg scen z "GoldenEye". Na castingu miał być obecny Denis Villeneuve, który stanie za kamerą nowego filmu o agencie 007.

Podobno Rose-Marsh dostał tylko jedną reżyserską wskazówkę, zanim ruszyły kamery: ma nie naśladować żadnego z dotychczasowych Bondów.

Jeśli test faktycznie miał miejsce, mamy dowód na to, że nieprawdziwe są pogłoski o tym, iż producenci chcą obsadzić w roli agenta 007 20-letniego aktora, żeby przyciągnąć młodszą widownię. Wygląda też na to, że kolor włosów nie gra roli.
   
Publicysta Rose-Marsha nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesieniom o castingu.

Ostatni film o przygodach Jamesa Bonda to "Nie czas umierać" z 2021 roku.

"Nie czas umierać" – zwiastun




O czym opowiadał "Nie czas umierać"?



James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Powiązane artykuły Bond 26

Zobacz wszystkie artykuły

Bond 26  (2026)

 Bond 26

Najnowsze Newsy

Filmy

Jason Bourne wraca na ekrany?

9 komentarzy
Filmy Wideo

Timothée Chalamet podbije serca widzów? Oto zwiastun filmu "Marty Supreme"

6 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Dramat medyczny kandydatem Szwajcarii

Filmy

Miał być skasowany, a został scenarzystą filmu "Puchatek: Krew i miód 3"

8 komentarzy
Filmy

Technik-magik w filmie o powstaniu Chatu GPT

3 komentarze
Filmy

Po 20 latach Angelina Jolie znów szpiegiem u twórcy "Mr. & Mrs. Smith"

17 komentarzy
Filmy

"Powrót Batmana" 27 sierpnia o godz. 20:00 w kinie Iluzjon!

16 komentarzy