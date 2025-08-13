Nieznany aktor to nowy kandydat do roli Jamesa Bonda?

Magazyn "The Hollywood Reporter" dorzucił właśnie kolejne nazwisko do puli aktorów, którzy mają szansę wystąpić jako James Bond w filmie, który przygotowuje Denis Villeneuve. Co ciekawe, tym razem nie jest to rozpoznawalny gwiazdor pokroju Aarona Taylora-Johnsona, tylko mało znany brytyjski aktor.
Czy ten aktor wziął udział w castingu na agenta 007?
"The Hollywood Reporter" powołuje się na swoje źródło, twierdząc, że w castingu do roli agenta 007 wziął udział Scott Rose-Marsh
. 37-letni aktor ma w swojej filmografii takie filmy jak "Code of Silence
" (2021) i "Wilki wojny
" (2022) oraz seriale "Wyjęci spod prawa
" (2021) i "Chloe
" (2022).
Jak donosi "THR", Rose-Marsh wziął dział w przesłuchaniu w drugiej połowie czerwca, podczas którego miał odegrać szereg scen z "GoldenEye"
. Na castingu miał być obecny Denis Villeneuve
, który stanie za kamerą nowego filmu o agencie 007.
Podobno Rose-Marsh
dostał tylko jedną reżyserską wskazówkę, zanim ruszyły kamery: ma nie naśladować żadnego z dotychczasowych Bondów
.
Jeśli test faktycznie miał miejsce, mamy dowód na to, że nieprawdziwe są pogłoski o tym, iż producenci chcą obsadzić w roli agenta 007 20-letniego aktora, żeby przyciągnąć młodszą widownię. Wygląda też na to, że kolor włosów nie gra roli.
Publicysta Rose-Marsha
nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesieniom o castingu.
Ostatni film o przygodach Jamesa Bonda
to "Nie czas umierać
" z 2021 roku.
"Nie czas umierać" – zwiastun
O czym opowiadał "Nie czas umierać"?
James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.