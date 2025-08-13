Jason Bourne wraca na ekrany? A Matt Damon?

W marcu studio Universal straciło prawa do kontynuowania serii o przygodach Jasona Bourne'a. Szereg hollywoodzkich studiów było zainteresowanych przejęciem praw do ekranizacji powieści Roberta Ludluma – w tym m.in. Apple i Netflix. Prawa wróciły jednak właśnie do studia Universal, które nabyło je teraz permanentnie. Kiedy nowy film?
Studio Universal odzyskuje Jasona Bourne'a Powrót Jasona Bourne'a do Universala oznacza, że możemy spodziewać się jego powrotu na ekran.
Pytanie tylko, czy będzie to kontynuacja serii z Mattem Damonem
czy może reboot z udziałem nowego aktora. Od czasu debiutu w 2002 roku ikoniczna seria o Bournie zmieniła gatunek kina szpiegowskiego i ustanowiła nowy standard dla kina akcji. Jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować ten cykl z nowymi ekscytującymi historiami dla międzynarodowej publiczności
, skomentował prezes Universal Pictures Peter Cramer. Pieczę nad serią obejmie ponownie producent Frank Marshall
, który czuwa nad Bourne'em
od czasu pierwszego filmu, "Tożsamości Bourne'a
" Douga Limana
.
W zeszłym roku mówiło się o tym, że Edward Berger
("Konklawe
", "Na Zachodzie bez zmian
") negocjuje posadę reżysera nowego filmu o Jasonie Bournie
. Matt Damon
miał wówczas wrócić do roli. Ostatnią wersję scenariusza napisał Joe Barton
("Black Doves
"). Film miał rzekomo nosić tytuł "Bourne's Dilemma". Nie wiadomo, czy projekt wciąż jest w planach studia.
Na chwilę obecną ostatnią kinową częścią serii jest "Jason Bourne
" z 2016 roku.
"Jason Bourne" – zwiastun
O czym opowiadał "Jason Bourne"?
Jason Bourne zostaje wyciągnięty z ukrycia i znajduje się w centrum czegoś, czemu jeszcze nigdy nie stawiał czoła: globalnej sieci sterującej terrorem. Wrogowie Bourne'a liczą na to, że kiedy dostarczą mu odpowiedniej broni, najbardziej elitarnej, jaką stworzono, ponownie stanie po ich stronie. Nie wiedzą jednak, że nawet złamani żołnierze walczą o bezpieczeństwo niewinnych ludzi.