Będzie sequel "World War Z"? Nowy właściciel Paramountu wskazuje priorytety

Zapowiadany 10 lat temu sequel "World War Z" powstanie?

Większość tytułów, które zostały wspominane przez Ellisona oraz Josha Greensteina (który będzie odpowiadał za filmy w Paramouncie), to oczywiste tytuły, jak:. Niespodziewanie znalazł się wśród nich również filmDziśuważany jest za jeden z najlepszych filmów o zombie. W 2013 roku istniała jednak poważna obawa, że będzie to jedna z najbardziej spektakularnych porażek studia. Produkcja powstawała w bólach. Pokazy testowe wypadły tak źle, że Paramount zleciło nakręcenie na nowo całego trzeciego aktu.Kiedy w końcu film trafił do kin, widzowie byli nim zachwyceni. Był to największy kasowy tytuł roku Paramountu zgarniając na całym świecie ponadZ tego też powodu w 2013 i 2014 roku dużo mówiło się o kontynuacji.. Za reżyserię miał odpowiadać, a nad scenariuszem pracował. Jak jednak wiemy, ten projekt nigdy nie został zrealizowany. Teraz, wymienianie filmu wśród priorytetowych marek nowego właściciela, nadzieja fanów znów odżywa.David Ellison zapowiedział, że pod jego rządami P, a docelowo nawet 20. Wśród innych priorytetów studia będą produkcje familijne, horrory oraz komedie z kategorią R., z czym stary Paramount miał w postpandemicznej rzeczywistości problem. Wiele tytułów trafiało na VOD zaledwie 18 dni po premierze kinowej. Najwyraźniej teraz to się zmieni.