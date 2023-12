23. WATCH DOCS - nagrody oraz bezpłatna kolekcja player.pl

Nagrodę główną 23. WATCH DOCS otrzymał filmw reżyserii Mstyslava Chernova Jurorzy uzasadniali: "postanowiliśmy nagrodzić film, który daje ważne świadectwo o masakrze, jakiej Rosja dokonała w Mariupolu, dopuszczając się tym samym jednej z najgorszych zbrodni wojennych 21. wieku. Film jest narzędziem walki z niesprawiedliwością i świadectwem mocy kina. Ukazuje dowody na to, że Rosja morduje ludność cywilną, czemu systematycznie zaprzecza. Postanowiliśmy uhonorować film będący przykładem mistrzowskiego rzemiosła, które wykracza daleko poza zwykłe dziennikarstwo. Film powstał w wyniku wspólnych starań twórców i bohaterów ─ lekarzy, wojskowych, funkcjonariuszy policji i zwykłych obywateli, aby to świadectwo dotarło do świadomości świata."Wyróżnienie w konkursie głównym otrzymał filmw reżyserii Hanny Badziaki Alexandra Mihalkovicha . "Krajobraz Białorusi jako przejmujące tło filmu, który ukazuje wytrwałość pragnącego pokoju społeczeństwa w obliczu konfliktu, który rzuca się na nie długim cieniem. Poprzez pryzmat wojny i brutalnej przemocy widzimy młodych mężczyzn zmuszanych do pójścia drogą, której sami nie wybrali" - czytamy w uzasadnieniu jury.Statuetkę Zielonego Psa za najlepszy film w Zielonym Konkursie odebrali Fabiana Fragale i Jens Muehlhoff za film. Jury konkursu podkreśliło, że film "jest świadectwem istoty dziennikarstwa, opowieścią o wnikaniu w zamkniętą i niedostępną społeczność, gruntownie i w zniuansowany sposób przedstawiający złożoność i nieoczywistość motywacji, postaw i dylematów grupy osób żyjących w lesie w Hambach; stawiający pytania o granice zaangażowania i granice wspólnoty".Z kolei wyróżnienie odebrał Frederik Subei , reżyser filmu, który, zdaniem jurorów: "podejmuje temat relacji rdzennej społeczności z otaczającym ich światem zewnętrznym oraz siły wspólnoty i determinacji, z jaką starają się chronić przyrodę".Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batorego, została laureatką Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca, przyznanej po raz drugi przez organizacje walczące o prawa człowieka i działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jako ich wyraz wdzięczności za szczególne wsparcie.Nagroda Obywatelska im. Henryka Wujca przyznawana jest tym, którzy w wyjątkowy sposób wspierają osoby i organizacje działające na rzecz praw człowieka. To nagroda dla osób i instytucji, które wykazały się odwagą, empatią i zaangażowaniem we wsparcie aktywistów i aktywistek broniących praw człowieka w Polsce."Ewa Kulik-Bielińska jest rzeczniczką i obrończynią organizacji społecznych w Polsce i Europie, działa na rzecz dobrego prawa dla działalności społecznej i obywatelskiej, wspiera organizacje tworząc programy finansujące ich działania, a także angażuje się w inicjatywy i kampanie na rzecz demokracji, wolnych mediów i dobra wspólnego. – mówiła wygłaszająca laudację na cześć laureatki Karolina Dreszer-Smalec, prezeska OFOP. Helena Łuczywo, druga z laudatorek, która współpracowała z Ewą Kulik w czasach podziemnej "Solidarności": "Ewa miała 24 lata, kiedy tuż po wprowadzeniu stanu wojennego stała się filarem solidarnościowego podziemia. W jej ręku było ukrywanie przywódców warszawskiej Solidarności, ich bezpieczeństwo i łączność ze światem. Współtworzyła TKK, czyli krajowe kierownictwo podziemia".Kapitułę Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca tworzą przedstawicielki i przedstawiciele: Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca - organizatora Nagrody, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - organizatora Festiwalu WATCH DOCS, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w ramach której działa inicjatywa "Nasz Rzecznik" oraz Amnesty International Polska.Przypominamy, że na portalu player.pl ruszyła. Znajdą się w niej najciekawsze filmy z poprzednich edycji festiwalu. Wśród nich: wstrząsająca relacja z Irlandii Północnej, gdzie ex-terroryści z IRA kontrolują rynek narkotykowej dilerki i dokumentalne śledztwo w sprawie agencji reklamowej wyspecjalizowanej w obsłudze dyktatorów. Filmy będzie można oglądać do końca roku.Organizator: Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaWspółfinansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa, Unia Europejska (“Kreatywna Europa" MEDIA), Ambasada Królestwa Niderlandów, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Open Society FoundationsProjekt współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone w ramach projektu są wyłącznie poglądami autorów treści i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Unia Europejska ani organ przyznający dofinansowanie nie ponoszą odpowiedzialności za poglądy i opinie wyrażone w ramach projektu.