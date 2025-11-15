Newsy Filmy Festiwale i nagrody 25. MFF WATCH DOCS. Znamy program festiwalu
25. MFF WATCH DOCS. Znamy program festiwalu

62 filmy dokumentalne: w tym zarówno polskie i międzynarodowe premiery, jak i archiwalia oraz klasyka gatunku. Poza tym kilkadziesiąt spotkań z twórcami, siedem dużych dyskusji panelowych z udziałem dziennikarzy i ekspertów, masterclass prowadzony przez światowej sławy reżysera, wydarzenia branżowe oraz koncert - poznaliśmy program 25. MFF WATCH DOCS!


Jubileuszowa edycja WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie rozpocznie się 5 grudnia. Pokazy i spotkania będą odbywać się w Kinotece, Muranowie i KINOMUZEUM, a także na platformach mojeekino.pl i Player. Szczegóły znajdziecie na stronie www.watchdocs.pl

25 lat to poważny wiek, ale WATCH DOCS nie zwalnia tempa: jubileuszowa edycja rozpocznie się polską premierą najnowszego filmu Laury Poitras "Cover-up", zrealizowanego wspólnie z Markiem Obenhausem.

Dokument reżyserki uznawanej za jedną z najważniejszych twórczyń współczesnej dokumentalistyki, laureatki Oscara za "Citizenfour", przybliża sylwetkę Seymoura Hersha, który przez dekady kształtował amerykańskie dziennikarstwo śledcze, ujawniając najściślej strzeżone tajemnice naszych czasów. 

Tegoroczna odsłona festiwalu będzie obfitować w hity światowych festiwali. Wśród nich m.in.: 

•    Nagrodzony w Krakowie i Jihlavie "Silver" w reż. Natalii Koniarz: mroczna, hipnotyzująca obrazem i dźwiękiem podróż w głąb boliwijskiej kopalni Cerro Rico – miejsca, z którego pochodzi większość srebra wykorzystywanego przez ludzkość. 
•    Zdobywca głównej nagrody na Sheffield Doc/Fest: "Siostra z Żelaza" w reż. Anastasiyi Miroshnichenko. Poruszająca opowieść o młodej białoruskiej spawaczce, która w kraju pozbawionym nadziei próbuje ocalić choć skrawek przyszłości dla siebie i swojej kilkuletniej siostry.  
•    Laureat Œil d’Or, czyli najważniejszej nagrody dokumentalnej na tegorocznym festiwalu w Cannes: "Imago" w reż. Deniego Oumara Pitsaeva: piękny, przejmujący film o wielkim emocjonalnym ładunku. Reżyser, próbujący odnaleźć się w czeczeńskiej diasporze, obnaża ukryte pragnienia, sekrety i rysy na jednolitej z pozoru fasadzie tradycyjnej rodziny.
•    Jedyny film z konkursu głównego tegorocznego festiwalu w Locarno: "Gaza. List z przeszłości". Autor dokumentu, znany palestyński filmowiec pracujący z materiałami archiwalnymi - Kamal Aljafari, będzie gościem festiwalu, odbierze w Warszawie nagrodę im. Marka Nowickiego i poprowadzi dla naszych widzów masterclass. 

WATCH DOCS to festiwal filmów dokumentalnych organizowany w Warszawie i online w całej Polsce przez Helsińską Fundację Praw Człowieka – jedną z najbardziej uznanych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka w Europie.

