25. MFF WATCH DOCS. Znamy program festiwalu

62 filmy dokumentalne: w tym zarówno polskie i międzynarodowe premiery, jak i archiwalia oraz klasyka gatunku. Poza tym kilkadziesiąt spotkań z twórcami, siedem dużych dyskusji panelowych z udziałem dziennikarzy i ekspertów, masterclass prowadzony przez światowej sławy reżysera, wydarzenia branżowe oraz koncert - poznaliśmy program 25. MFF WATCH DOCS!
Jubileuszowa edycja WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie rozpocznie się 5 grudnia. Pokazy i spotkania będą odbywać się w Kinotece, Muranowie i KINOMUZEUM, a także na platformach mojeekino.pl i Player. Szczegóły znajdziecie na stronie www.watchdocs.pl
25 lat to poważny wiek, ale WATCH DOCS nie zwalnia tempa: jubileuszowa edycja rozpocznie się polską premierą najnowszego filmu Laury Poitras "Cover-up"
, zrealizowanego wspólnie z Markiem Obenhausem
.
Dokument reżyserki uznawanej za jedną z najważniejszych twórczyń współczesnej dokumentalistyki, laureatki Oscara za "Citizenfour
", przybliża sylwetkę Seymoura Hersha, który przez dekady kształtował amerykańskie dziennikarstwo śledcze, ujawniając najściślej strzeżone tajemnice naszych czasów.
Tegoroczna odsłona festiwalu będzie obfitować w hity światowych festiwali
. Wśród nich m.in.:
• Nagrodzony w Krakowie i Jihlavie "Silver" w reż. Natalii Koniarz
: mroczna, hipnotyzująca obrazem i dźwiękiem podróż w głąb boliwijskiej kopalni Cerro Rico – miejsca, z którego pochodzi większość srebra wykorzystywanego przez ludzkość.
• Zdobywca głównej nagrody na Sheffield Doc/Fest: "Siostra z Żelaza" w reż. Anastasiyi Miroshnichenko
. Poruszająca opowieść o młodej białoruskiej spawaczce, która w kraju pozbawionym nadziei próbuje ocalić choć skrawek przyszłości dla siebie i swojej kilkuletniej siostry.
• Laureat Œil d’Or, czyli najważniejszej nagrody dokumentalnej na tegorocznym festiwalu w Cannes: "Imago" w reż. Deniego Oumara Pitsaeva
: piękny, przejmujący film o wielkim emocjonalnym ładunku. Reżyser, próbujący odnaleźć się w czeczeńskiej diasporze, obnaża ukryte pragnienia, sekrety i rysy na jednolitej z pozoru fasadzie tradycyjnej rodziny.
• Jedyny film z konkursu głównego tegorocznego festiwalu w Locarno: "Gaza. List z przeszłości"
. Autor dokumentu, znany palestyński filmowiec pracujący z materiałami archiwalnymi - Kamal Aljafari
, będzie gościem festiwalu, odbierze w Warszawie nagrodę im. Marka Nowickiego i poprowadzi dla naszych widzów masterclass.
WATCH DOCS to festiwal filmów dokumentalnych organizowany w Warszawie i online w całej Polsce przez Helsińską Fundację Praw Człowieka
– jedną z najbardziej uznanych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka w Europie.