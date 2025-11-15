"Zombieland" jednak powróci? Reżyser potwierdza zainteresowanie

Biorąc pod uwagę sukces "Zombieland" i jego kontynuacji "Zombieland: Kulki w łeb", można było się spodziewać, że twórcy będą zainteresowani, by swoją serię rozbudować o kolejne części. Przez ostanie kilka lat było na temat marki wyjątkowo cicho. Tę ciszę przerywa dziś reżyser Ruben Fleischer, który w najnowszym wywiadzie zasygnalizował swoje nadzieje, że kontynuacja jego sagi o zombie doczeka się realizacji.
"Zombieland 3" – co wiemy?
Pierwsza część filmu ukazała się na światowych ekranach w 2009 roku, a jej kontynuacja dokładnie 10 lat później. Zdaje się, że właśnie w zgodzie z tymi odstępami twórca Ruben Fleischer
planuje realizację kolejnej części "Zombieland
". Ostatnio zajęty promocją filmu "Iluzja 3
", reżyser w takich słowach opowiedział o swojej franczyzie, której wciąż brak trzeciej, puentującej części: Mam nadzieję, że zrobimy "Zombieland 3" w 2029 roku. Powoli zaczynamy o tym rozmawiać, bo pierwszy film był w 2009, drugi zrobiliśmy w 2019 i właściwie skończyliśmy tamten mówiąc: "Widzimy się za 10 lat". Ten moment nadchodzi, więc zaczynamy to wszystko przygotowywać. Mam nadzieję, że uda się to poskładać. Poza tym mam kilka projektów gotowych do ruszenia, więc zobaczymy, który będzie pierwszy
– powiedział reżyser w rozmowie z portalem Deadline.
Jeśli nic się nie zmieniło, Fleischer
ma w tej sprawie wsparcie jednego z głównych aktorów filmu, Woody'ego Harrelsona
. Przed kilkoma laty pytany o możliwą kontynuację "Zombielandu
", aktor odpowiedział: Nie słyszałem niczego na froncie kreatywnym. Ale chętnie bym to zrobił, bo uwielbiam tych ludzi. To wspaniała, miła i niesamowicie zabawna grupa. Mówię więc tylko tyle, że jestem otwarty
– powiedział wówczas aktor.
"Zombieland: Kulki w łeb"
Przypomnijmy, że w kontynuacji "Zombieland
" z 2009 roku spotkamy się w okolicach Białego Domu. Od czasu powstania pierwszego filmu, na świecie pojawiło się mnóstwo nowych zombie, a te, które przetrwały – ewoluowały. I choć z zombie walczyć niełatwo, czasem najtrudniej stawić czoła… rodzinie, zwłaszcza tak złośliwej i nieprzebierającej w środkach rodzinie.