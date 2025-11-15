Anthony Hopkins "Daliśmy radę, chłopaku! Wspomnienia"

Szczere i żarliwe wspomnienia ikony filmu i skomplikowanego człowieka, który od ponad sześćdziesięciu lat inspiruje widzów wybitnymi rolami
Anthony Hopkins urodził się i wychował w Port Talbot, walijskim miasteczku przemysłowym. Dorastał w czasach wojny i kryzysu, otoczony mężczyznami, którzy unikali okazywania emocjonalnej wrażliwości. Był słabym uczniem, więc koledzy, rodzice i nauczyciele mieli go za nieudacznika i nie wróżyli mu świetlanej przyszłości. Jednak pewnego sobotniego wieczoru ten lekceważony chłopiec obejrzał adaptację "Hamleta" z 1948 roku, a ta wzbudziła w nim niezrozumiałą jeszcze pasję i poprowadziła ścieżką, której nikt dla niego nie przewidywał.
Sir Anthony szczerze i zajmująco opisuje kolejne etapy kariery, ukazując genezę swoich najbardziej znanych ról. Dzięki monologowi Jaga z "Otella" dostał się na prestiżową Royal Academy of Dramatic Art, pod skrzydła samego Laurence’a Oliviera. Z Richardem Burtonem zetknął się po raz pierwszy w dzieciństwie, w domu nauczycielki rysunku, a później stanął z nim twarzą w twarz w teatralnej garderobie przed spektaklem "Equus" – już jako pełnoprawny aktor. Do stworzenia niezapomnianej kreacji w "Królu Learze" wykorzystał zaś stoicyzm ojca i dziadka.
Uczciwie przedstawia również wzloty i upadki w życiu osobistym. Uzależnienie zniszczyło jego dwa pierwsze małżeństwa i relacje z jedynym dzieckiem. Przez alkohol prawie umarł. To doświadczenie sprowadziło go ostatecznie na drogę trzeźwości, z której nie zszedł od niemal pół wieku. Podobnie jak inni mężczyźni w jego rodzinie, nieustannie zmaga się z pragnieniem samotności i unika bliższych relacji z obawy przed zranieniem. Z upływem lat coraz więcej myśli o własnej śmiertelności, przygotowując się na odkrycie tego, co jego ojciec nazywał Wielką Tajemnicą.
Przez całe życie, zarówno w momentach dotkliwej straty, jak i chwilach wyjątkowej radości, sir Anthony’emu towarzyszy jeden stały element: zdjęcie trzyletniego Tony’ego. Uchwycono na nim moment, w którym dostał drugą szansę na szczęście, cichą zapowiedź błędów, które miał popełnić, i niezliczonych możliwości, które miały się przed nim otworzyć. Dziś od tego niespokojnego dziecka dzieli go spory dystans i spoglądając na tę fotografię, z dumą mówi: "Daliśmy radę, chłopaku".
O autorze:
Sir Philip Anthony Hopkins, komandor Orderu Imperium Brytyjskiego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i płodnych brytyjskich aktorów. W ciągu sześćdziesięcioletniej kariery zasłynął z wyjątkowych ról w znakomitych produkcjach, takich jak "Milczenie owiec", "Okruchy dnia", "Thor" czy "Ojciec". Ostatnio zagrał w filmie laureata Oscara Bobby’ego Moresca "Maserati: The Brothers". Sir Anthony otrzymał liczne wyróżnienia za swoje wybitne role, w tym dwa Oscary, cztery nagrody BAFTA, dwie nagrody Primetime Emmy i nagrodę Laurence’a Oliviera. Mieszka z żoną Stellą w Los Angeles.