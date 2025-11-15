Newsy Filmy Festiwale i nagrody Michelle Yeoh ze Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości
Festiwale i nagrody / Filmy

Michelle Yeoh ze Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michelle+Yeoh+ze+Z%C5%82otym+Nied%C5%BAwiedziem+za+ca%C5%82okszta%C5%82t+tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-163943
Michelle Yeoh ze Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości
źródło: Materiały prasowe
autor: Chen Man
Michelle Yeoh, gwiazda hongkońskiego kina, która z czasem zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych, zostanie uhonorowana Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości na przyszłorocznej edycji Berlinale. Swoją nagrodę otrzyma w trakcie ceremonii otwarcia 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, 12 lutego 2026 roku.

Michelle Yeoh nagrodzona Złotym Niedźwiedziem



O tym, że prestiżowa nagroda trafi do rąk Michelle Yeoh dyrekcja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie poinformowała w piątek. Tricia Tuttle, dyrektorka imprezy, takimi słowami uzasadniła wybór kapituły:

Michelle Yeoh to wizjonerska artystka i aktorka, której praca przekracza wszelkie granice — geograficzne, językowe i filmowe. Jej magnetyczna obecność, bezkompromisowe wybory artystyczne i niepowtarzalny styl wywarły trwały wpływ na pokolenia filmowców i fanów zarówno na Berlinale, jak i na całym świecie.

GettyImages-2246069133.jpg Getty Images © Gareth Cattermole


Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości Michelle Yeoh postawi w domu obok Oscara, Złotego Globu, Saturna, Satelity i nagrody Film Independent – wszystkich zdobytych za swój przebój z 2022 roku, "Wszystko wszędzie naraz". 

Berlin zawsze zajmował szczególne miejsce w moim sercu. To był jeden z pierwszych festiwali, który przyjął moje filmy z takim ciepłem i zaufaniem. Powrót po tylu latach, w uznaniu mojej filmowej drogi, jest dla mnie naprawdę bardzo ważny – odpowiedziała aktorka w oświadczeniu. 

Złoty Niedźwiedź za całokształt twórczości jest nagrodą znacznie wykraczającą poza rejony kina stricte artystycznego. W poprzednich latach statuetkami zostali wyróżnieni: Tilda Swinton (2025), Martin Scorsese (2024), Steven Spielberg (2023) czy Isabelle Huppert (2022). 

"Wszystko wszędzie naraz" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Michelle Yeoh

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

To koniec nagród SAG. Statuetka zmienia swoją nazwę

Filmy

"Zombieland" jednak powróci? Reżyser potwierdza zainteresowanie

1 komentarz
Filmy Multimedia

"Odyseja". Pierwsze zdjęcia Toma Hollanda i Anne Hathaway!

5 komentarzy
Filmy

Alert pogodowy! Będzie nowe "Rekinado"

2 komentarze
Filmy

Co po "Secret Wars"? Bracia Russo zostaną w Marvelu na dłużej

2 komentarze

Anthony Hopkins "Daliśmy radę, chłopaku! Wspomnienia"

Filmy

Kino dokumentalne - nasza miłość! Startuje akcja PISF x MDAG