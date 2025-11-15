Michelle Yeoh ze Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości

Michelle Yeoh, gwiazda hongkońskiego kina, która z czasem zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych, zostanie uhonorowana Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości na przyszłorocznej edycji Berlinale. Swoją nagrodę otrzyma w trakcie ceremonii otwarcia 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, 12 lutego 2026 roku.
Michelle Yeoh nagrodzona Złotym Niedźwiedziem
O tym, że prestiżowa nagroda trafi do rąk Michelle Yeoh
dyrekcja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie
poinformowała w piątek. Tricia Tuttle, dyrektorka imprezy, takimi słowami uzasadniła wybór kapituły: Michelle Yeoh to wizjonerska artystka i aktorka, której praca przekracza wszelkie granice — geograficzne, językowe i filmowe. Jej magnetyczna obecność, bezkompromisowe wybory artystyczne i niepowtarzalny styl wywarły trwały wpływ na pokolenia filmowców i fanów zarówno na Berlinale, jak i na całym świecie.
Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości Michelle Yeoh
postawi w domu obok Oscara
, Złotego Globu
, Saturna
, Satelity
i nagrody Film Independent
– wszystkich zdobytych za swój przebój z 2022 roku, "Wszystko wszędzie naraz
". Berlin zawsze zajmował szczególne miejsce w moim sercu. To był jeden z pierwszych festiwali, który przyjął moje filmy z takim ciepłem i zaufaniem. Powrót po tylu latach, w uznaniu mojej filmowej drogi, jest dla mnie naprawdę bardzo ważny
– odpowiedziała aktorka w oświadczeniu.
Złoty Niedźwiedź za całokształt twórczości jest nagrodą znacznie wykraczającą poza rejony kina stricte artystycznego. W poprzednich latach statuetkami zostali wyróżnieni: Tilda Swinton
(2025), Martin Scorsese
(2024), Steven Spielberg
(2023) czy Isabelle Huppert
(2022).