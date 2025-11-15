Alert pogodowy! Będzie nowe "Rekinado"

"Ostatnie Rekinado" nie okazało się być ostatnim. Po siedmioletniej przerwie studio Asylum powraca do swojego największego hitu i zapowiada siódmą część. Jest jeden twist.
Siódme "Rekinado". Co wiemy o filmie?
Zrealizowane za milion dolarów "Rekinado"
debiutowało na antenie stacji Syfy w 2013 roku. Film z miejsca stał się kulturowym fenomenem. Absurdalna fabuła, kiczowate efekty specjalne stały się żyłą złota dla twórców internetowych wirali.
Asylum szybko postanowiło spieniężyć niespodziewany sukces i do 2018 roku zrealizowało w sumie sześć części. Ostatnia nosiła tytuł "Ostatnie Rekinado: Ząb czasu
". Wydawało się, że to już koniec.
A jednak. Jeszcze w tym roku rozpoczną się zdjęcia do siódmej części. Tym razem jednak zamiast kontynuacji dostaniem prequel
. Stąd też film nosi tytuł "Sharknado Origins"
.
Na razie nie wiemy nic na temat fabuły. Casting do filmu też jeszcze się nie rozpoczął. Póki co pewne jest, że za kamerą stanie autor serii Anthony Ferrante
. Premiera "Sharknado Origins" planowana jest na lato 2026 roku.
Zwiastun filmu "Ostatnie Rekinado: Ząb czasu"