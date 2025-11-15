Newsy Filmy Alert pogodowy! Będzie nowe "Rekinado"
"Ostatnie Rekinado" nie okazało się być ostatnim. Po siedmioletniej przerwie studio Asylum powraca do swojego największego hitu i zapowiada siódmą część. Jest jeden twist.

Siódme "Rekinado". Co wiemy o filmie?



Zrealizowane za milion dolarów "Rekinado" debiutowało na antenie stacji Syfy w 2013 roku. Film z miejsca stał się kulturowym fenomenem. Absurdalna fabuła, kiczowate efekty specjalne stały się żyłą złota dla twórców internetowych wirali.

Asylum szybko postanowiło spieniężyć niespodziewany sukces i do 2018 roku zrealizowało w sumie sześć części. Ostatnia nosiła tytuł "Ostatnie Rekinado: Ząb czasu". Wydawało się, że to już koniec.


A jednak. Jeszcze w tym roku rozpoczną się zdjęcia do siódmej części. Tym razem jednak zamiast kontynuacji dostaniem prequel. Stąd też film nosi tytuł "Sharknado Origins".

Na razie nie wiemy nic na temat fabuły. Casting do filmu też jeszcze się nie rozpoczął. Póki co pewne jest, że za kamerą stanie autor serii Anthony Ferrante.

Premiera "Sharknado Origins" planowana jest na lato 2026 roku.

Zwiastun filmu "Ostatnie Rekinado: Ząb czasu"




