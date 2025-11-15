To koniec nagród SAG. Statuetka zmienia swoją nazwę

Koniec nagród SAG. Czas na nagrodę "the Actor"

— powiedział Jon Brockett, showrunner oraz producent wykonawczy transmisji od 2010 roku.Decyzja ta była rzecz jasna podyktowana potrzebą uprzystępnienia nagrody i nadzieją na nadanie jej większego, bardziej powszechnego rozpoznania wśród fanów kina. Od kiedy transmisja z ceremonii przyznania nagrody jest dostępna na Netflxie, członkowie Gildii Aktorów Filmowych mieli często spotykać się z niezrozumieniem widowni, czym "SAG" i ich nagroda tak właściwie są. Na skutek długich dyskusji postanowiono, że proste "Actor" pomoże w dalszym budowaniu marki i znaczenia statuetki.Członkowie Gildii wskazują również, że nowa nazwa pozwala także na wyeksponowanie członu "AFTRA", dotąd raczej pomijanego i traktowanego drugorzędnie w stosunku do pierwszego członu "SAG". Od czasu połączenia gildii SAG (Gildii Aktorów Filmowych) z AFTRA (Amerykańską Federacją Artystów Telewizyjnych i Radiowych) w 2012 roku, przyznawane przez gildię nagrody ciągle nazywały się "SAG Awards".Portal Variety zaznacza, że poza samą nazwą wszystkie inne elementy gali, jak i zasady przyznawania nagród, pozostają niezmienione.