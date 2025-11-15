Newsy Filmy Festiwale i nagrody To koniec nagród SAG. Statuetka zmienia swoją nazwę
Festiwale i nagrody / Filmy

To koniec nagród SAG. Statuetka zmienia swoją nazwę

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/To+koniec+nagr%C3%B3d+SAG.+Statuetka+zmienia+swoj%C4%85+nazw%C4%99-163944
To koniec nagród SAG. Statuetka zmienia swoją nazwę
źródło: Getty Images
autor: 27th Annual SAG Awards
"Nagrody SAG", "SAG Awards", a może "Nagrody Gildii Aktorów Filmowych"? Od teraz – żadne z nich. Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych podjęła decyzję, by z korzyścią dla znaczenia samej nagrody zmienić jej nazwę na łatwiejszą do zapamiętania i bardziej przystępną. Od nadchodzącej edycji specjalne wyróżnienie będzie nosiło nazwę "The Actor Awards presented by SAG-AFTRA", choć większość z pewnością będzie korzystać ze skróconej wersji "Actor". 

Koniec nagród SAG. Czas na nagrodę "the Actor"



Od początku nasza statuetka nazywa się "The Actor", a nasza gala dotyczy w całości aktorów, więc nowa nazwa to idealny kolejny krok w rozwoju wydarzenia. "The Actor Awards presented by SAG-AFTRA" daje widzom w ponad 190 krajach natychmiastowe zrozumienie tego, kim jesteśmy i o co nam chodzi — powiedział Jon Brockett, showrunner oraz producent wykonawczy transmisji od 2010 roku.

GettyImages-2201067876.jpg Getty Images © Robert Gauthier


Decyzja ta była rzecz jasna podyktowana potrzebą uprzystępnienia nagrody i nadzieją na nadanie jej większego, bardziej powszechnego rozpoznania wśród fanów kina. Od kiedy transmisja z ceremonii przyznania nagrody jest dostępna na Netflxie, członkowie Gildii Aktorów Filmowych mieli często spotykać się z niezrozumieniem widowni, czym "SAG" i ich nagroda tak właściwie są. Na skutek długich dyskusji postanowiono, że proste "Actor" pomoże w dalszym budowaniu marki i znaczenia statuetki.

Członkowie Gildii wskazują również, że nowa nazwa pozwala także na wyeksponowanie członu "AFTRA", dotąd raczej pomijanego i traktowanego drugorzędnie w stosunku do pierwszego członu "SAG". Od czasu połączenia gildii SAG (Gildii Aktorów Filmowych) z AFTRA (Amerykańską Federacją Artystów Telewizyjnych i Radiowych) w 2012 roku, przyznawane przez gildię nagrody ciągle nazywały się "SAG Awards".


Portal Variety zaznacza, że poza samą nazwą wszystkie inne elementy gali, jak i zasady przyznawania nagród, pozostają niezmienione.

"Babilon" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły false

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Michelle Yeoh ze Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości

1 komentarz
Filmy

"Zombieland" jednak powróci? Reżyser potwierdza zainteresowanie

1 komentarz
Filmy Multimedia

"Odyseja". Pierwsze zdjęcia Toma Hollanda i Anne Hathaway!

9 komentarzy
Filmy

Alert pogodowy! Będzie nowe "Rekinado"

4 komentarze
Filmy

Co po "Secret Wars"? Bracia Russo zostaną w Marvelu na dłużej

2 komentarze

Anthony Hopkins "Daliśmy radę, chłopaku! Wspomnienia"

Filmy

Kino dokumentalne - nasza miłość! Startuje akcja PISF x MDAG