To koniec nagród SAG. Statuetka zmienia swoją nazwę

"Nagrody SAG", "SAG Awards", a może "Nagrody Gildii Aktorów Filmowych"? Od teraz – żadne z nich. Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych podjęła decyzję, by z korzyścią dla znaczenia samej nagrody zmienić jej nazwę na łatwiejszą do zapamiętania i bardziej przystępną. Od nadchodzącej edycji specjalne wyróżnienie będzie nosiło nazwę "The Actor Awards presented by SAG-AFTRA", choć większość z pewnością będzie korzystać ze skróconej wersji "Actor".
Koniec nagród SAG. Czas na nagrodę "the Actor" Od początku nasza statuetka nazywa się "The Actor", a nasza gala dotyczy w całości aktorów, więc nowa nazwa to idealny kolejny krok w rozwoju wydarzenia. "The Actor Awards presented by SAG-AFTRA" daje widzom w ponad 190 krajach natychmiastowe zrozumienie tego, kim jesteśmy i o co nam chodzi
— powiedział Jon Brockett, showrunner oraz producent wykonawczy transmisji od 2010 roku.
Decyzja ta była rzecz jasna podyktowana potrzebą uprzystępnienia nagrody i nadzieją na nadanie jej większego, bardziej powszechnego rozpoznania wśród fanów kina. Od kiedy transmisja z ceremonii przyznania nagrody jest dostępna na Netflxie, członkowie Gildii Aktorów Filmowych mieli często spotykać się z niezrozumieniem widowni, czym "SAG" i ich nagroda tak właściwie są. Na skutek długich dyskusji postanowiono, że proste "Actor" pomoże w dalszym budowaniu marki i znaczenia statuetki.
Członkowie Gildii wskazują również, że nowa nazwa pozwala także na wyeksponowanie członu "AFTRA", dotąd raczej pomijanego i traktowanego drugorzędnie w stosunku do pierwszego członu "SAG". Od czasu połączenia gildii SAG (Gildii Aktorów Filmowych) z AFTRA (Amerykańską Federacją Artystów Telewizyjnych i Radiowych) w 2012 roku, przyznawane przez gildię nagrody ciągle nazywały się "SAG Awards".
Portal Variety zaznacza, że poza samą nazwą wszystkie inne elementy gali, jak i zasady przyznawania nagród, pozostają niezmienione.
