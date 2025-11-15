"Doomsday", "Secret Wars" i... dalej. Bracia Russo zostaną w Marvelu na dłużej?

Choć ogromna skala "Avengers: Doomsday" sprawia, że fani Marvela wolą patrzeć raczej w najbliższą przyszłość, włodarze studia w odróżnieniu od nich muszą myśleć długofalowo. I, jak się zdaje, trudno im wyobrazić sobie przyszłość MCU bez braci Russo, architektów sukcesu filmowych wydarzeń Marvela. Zdaniem portalu MovieWeb, komiksowy gigant będzie chciał zatrzymać twórców na dłużej, po "Doomsday" i "Secret Wars" czyniąc ich głównymi odpowiedzialnymi za ukonstytuowanie mutantów w ramach uniwersum.
Bracia Russo ciągle w Marvelu?
Plotkę na temat pozostania braci Russo w Marvelu z pełnym przekonaniem podaje portal MovieWeb. Ich zdaniem twórcy "Avengers: Koniec gry
" mieli otrzymać propozycję stanięcia za sterami Sagi Mutantów, choć niekoniecznie w wyłącznej roli reżyserów. Włodarze studia postanowili z Joego
i Anthony'ego Russo
uczynić raczej osoby nadzorujące spójność całej linii opowieści, które będą budować sagę.
MovieWeb cytuje w tej sprawie słowa Alexa Pereza, który jako pierwszy podzielił się tą informacją. Marvel wciąga braci Russo na pokład po "Secret Wars", by byli częścią słynnego Parlamentu Marvela, zasadniczo w roli nadzorców ogólnej historii kolejnej Sagi. Chcą uniknąć błędów, które popełnili przy Sadze Multiversum, gdzie próbowano rozwijać zbyt wiele wątków i regularnie zostawiano zbyt wiele otwartych zakończeń bez jasnego kierunku
– powiedział Perez.
Stanowisko nadzorcze zaproponowane braciom Russo
ma szanse naprawić wewnętrzny marvelowski bałagan i nadać określoną, konsekwentnie tworzoną wizję, której brakowało wytwórni w ostatnich latach. Z zewnętrznej perspektywy wybranie na to stanowisko akurat reżyserów "Avengers: Wojny bez granic
" wydaje się strzałem w dziesiątkę. Na łamach trwającej ponad dekadę współpracy z Marvelem dali się oni bowiem poznać jako twórcy doskonale odnajdujący się w łączeniu zaczętych gdzieś indziej wątków, zderzaniu charakterów i puentowaniu napięć podsuniętych im przez reżyserów innych filmów. Z tak określonym stanowiskiem, bracia Russo
mogą zacząć realizować się w Marvelu na niemożliwą dotąd skalę.
"Avengers: Koniec gry" – zwiastun filmu