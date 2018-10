3. UKRAINA! Festiwal Filmowy: 5 obowiązkowych filmów

3 2 1

, który w dniachzawita do warszawskich kin: Iluzjon i Kinoteka. W programie najciekawsze produkcje sezonu, filmy nagradzane na festiwalach filmowych oraz budzące największe poruszenie na Ukrainie. Będą goście, spotkania i rozmowy o tym jak wygląda życie Ukraińców. Kinematografia ukraińska budzi się filmowo i artystycznie. Tegoroczny festiwal chce obudzić również Polaków i mieszkańców Warszawy do otwarcia się na nowych kolegów z pracy, sąsiadów i przyjaciół. Program festiwalu na stronie: https://ukrainaff.com Szczególną uwagę zwracamy na film Wałentyna Wasianowycza , producenta i autora zdjęć do słynnego filmuokrzyknięto jednym z najciekawszych eksperymentów filmowych w historii ukraińskiego kina. Film Wasianowycza zdobył nagrodę FIPRESCI na ubiegłorocznym MFF w Odessie, jest także ukraińskim kandydatem do Oscara 2018. Opowiada o losach fotografa ślubnego, który otoczony w pracy szczęściem i miłością, sam odczuwa głęboki smutek i samotność. W obiektywie aparatu zatrzymuje wyjątkowe chwile, ale sam nie potrafi być szczęśliwy. Opiekuje się schorowanym ojcem i starym kotem. Kostia drastycznie traci wszystko, co dotąd sprawiało mu przyjemność. Czy poradzi sobie z rozpaczą i na nowo zacznie cieszyć się życiem? Z werdyktu Jury FIPRESCI Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Odessie:Ważnym tytułem jest również ukraińsko-polsko-macedońska produkcja. To pełnometrażowy debiut urodzonej w Kijowie reżyserki, scenarzystki i pisarki Marysi Nikitiuk , ze zdjęciami Michała Englerta , uznawany za zwiastun pokoleniowej zmiany w ukraińskim kinie. Film był prezentowany w sekcji Panorama podczas tegorocznego festiwalu Berlinale, a także zdobył nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Odessie dla grającej jedną z głównych ról Anastazji Pustovit . Akcja filmu rozgrywa się w niewielkiej wiosce na Ukrainie, gdzie zbuntowana dziewczynka poznaje życie obserwując romans swej nastoletniej kuzynki z lokalnym rozrabiaką. Kiedy ten ucieka po dokonaniu przestępstwa, kuzynka jest zmuszona poślubić innego mężczyznę. Mała bohaterka przekonuje się wtedy, jak ważna jest walka o własne marzenia.Wśród fabuł na uwagę zasługę kameralny film(reż. Maryna Stepanska ). To historia młodych ludzi pokolenia post rewolucyjnej Ukrainy. Film był nominowany za zdjęcia na Camerimage w kategorii Najlepszy debiut operatorski. Znalazł się też w konkursie East of West Award na MFF Karlove Vary. Opowiada o niezwykłej miłości Antona i Katji, rozdartych między przeszłością swych rodziców i dziadków, której nigdy nie doświadczyli, a skażoną widmem wojny teraźniejszością, którą wszyscy wokół chcą im odebrać. Pragną jedynie spokoju i szczęścia. Czy będą w stanie zbudować mocną więź w świecie, który wydaje się nie mieć przyszłości?W programie nie zabraknie filmów dokumentalnych. Pojawi się nowy film Łeonida Kantera i Iwana Jasnija –. Film opowiada historię życia Wassyla Slipaka – śpiewaka operowego o światowej sławie i unikatowym głosie. Wassyl urodził się we Lwowie, lecz potem przeprowadził się do Francji, gdzie mieszkał przez 19 lat. Tam miał wszystko, co zwykle nazywamy "szczęściem": nazwisko, udaną karierę na scenach operowych całego świata, wiernych przyjaciół i miłość. Kiedy na Ukrainie wybuchła wojna, porzucił karierę w Europie by wstąpić w szeregi ochotników. Podczas wykonywania bojowego zadania Wassyl "Mit" Slipak zginął od kuli snajpera. Autorzy łączą w filmie dwa gatunki: kino i koncert. Wykorzystano liczne archiwalne nagrania wideo, pokazujące bohatera w życiu codziennym i na scenie.Film dokumentalny(reż. Sarychalilow Ernes), pokazuje historię życia Mustafy Dżemilewa, niezwykłej postaci w historii Ukrainy. Człowieka który stał się symbolem pokojowego oporu przeciwko niesprawiedliwości i dyskryminacji w regionie postradzieckim. Zawiera wywiady znanych osobowości, którzy wypowiadają się o postaci głównego bohatera. Wśród owych znalazł się miedzy innymi Lech Wałęsa.to film o walce Dżemilewa o powrót na Krym z miejsc zesłań w czasie Związku Radzieckiego, o przebiegu wymierzonego przeciw niemu procesu w ZSRR, jego doświadczeniu ponad 15 lat jako więźnia politycznego w radzieckich obozach pracy, a także o jednym z najdłuższych strajków głodowych w historii ludzkości. To także historia o powrocie Tatarów krymskich do ojczyzny po upadku Związku Radzieckiego i o walce Mustafy z okupacją Krymu w 2014 roku.17 ZŁ NORMALNY/ 14 ZŁ ULGOWY, W PRZEDSPRZEDAŻY DO 24.10 CENY 15 ZŁ /12 ZŁKARNET 5 FILMÓW - 59 ZŁ - OSOBY Z KARNETAMI WCHODZĄ NA KONCERT ZA FREESHORTY 10 ZŁMISIOWE PORANKI 10 ZŁKONCERT W GRIZZLY GIN BAR, WILCZA/POZNAŃSKA 10 ZŁKULINARNE WARSZTATY W KUCHNI KONFLIKTU 40 ZŁ